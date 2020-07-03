Pouco inspirado, Fluminense empata com o Macaé e avança na Taça Rio

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O Fluminense continua sem marcar gols depois do retorno ao Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, pela 5ª rodada da Taça Rio, o Tricolor ficou no empate por 0 a 0 com o Macaé, no Estádio Elcyr Resende, em partida sem torcida e sem transmissão da televisão. Com atuação irregular e pouco inspirada, o time de Odair Hellmann segue sem convencer, mas está classificado para a semifinal da competição.

Com esse resultado, o Flu avança, mas aguarda o jogo do Volta Redonda para saber a posição no Grupo B. Tricolor torce para que o Voltaço não ganhe por cinco gols de vantagem para avançar em primeiro. Se isso acontecer, encara o Botafogo com a vantagem do empate. Se cair para segundo, o time das Laranjeiras encara o Flamengo. O zagueiro Matheus Ferraz levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso na semifinal da Taça Rio.

Mudanças no time

Depois de uma reestreia fraca, o técnico Odair Hellmann promoveu algumas alterações na equipe do Fluminense. O meia Nenê, recuperado da COVID-19, entrou na vaga de Paulo Henrique Ganso. Já Wellington Silva, que havia testado negativo, mas teve contato com um infectado, substituiu o atacante Evanilson. No lugar de Egídio, expulso contra o Volta Redonda, deu lugar a Orinho na lateral esquerda.

Melhora com Nenê