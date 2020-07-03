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Pouco inspirado, Fluminense empata com o Macaé e avança na Taça Rio

Time de Odair Hellmann fez mais uma partida ruim após o retorno do Campeonato Carioca, mas está com o primeiro lugar praticamente assegurado...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 22:33

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 22:33

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
O Fluminense continua sem marcar gols depois do retorno ao Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira, pela 5ª rodada da Taça Rio, o Tricolor ficou no empate por 0 a 0 com o Macaé, no Estádio Elcyr Resende, em partida sem torcida e sem transmissão da televisão. Com atuação irregular e pouco inspirada, o time de Odair Hellmann segue sem convencer, mas está classificado para a semifinal da competição.
Com esse resultado, o Flu avança, mas aguarda o jogo do Volta Redonda para saber a posição no Grupo B. Tricolor torce para que o Voltaço não ganhe por cinco gols de vantagem para avançar em primeiro. Se isso acontecer, encara o Botafogo com a vantagem do empate. Se cair para segundo, o time das Laranjeiras encara o Flamengo. O zagueiro Matheus Ferraz levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso na semifinal da Taça Rio.
Mudanças no time
Depois de uma reestreia fraca, o técnico Odair Hellmann promoveu algumas alterações na equipe do Fluminense. O meia Nenê, recuperado da COVID-19, entrou na vaga de Paulo Henrique Ganso. Já Wellington Silva, que havia testado negativo, mas teve contato com um infectado, substituiu o atacante Evanilson. No lugar de Egídio, expulso contra o Volta Redonda, deu lugar a Orinho na lateral esquerda.
Melhora com Nenê
O retorno de Nenê deu mais movimentação ao Fluminense. Sem posição fixa, o meia foi o que mais correu durante o primeiro tempo, apesar de ter diminuído o ritmo da parte final. No entanto, o Tricolor teve dificuldades para furar o bloqueio do Macaé. Forçando muitas bolas verticais e usando menos do que poderia os lados do campo, ocupados por Marcos Paulo e Wellington Silva, o time de Odair Hellmann estava muito ansioso. Apesar de ter mais posse de bola e finalizar mais, a equipe não criou chances claras.

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