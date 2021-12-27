Potencial, boa técnica e passe de qualidade: as características de Vitinho, que está na mira do Vasco

Depois de anunciar seis reforços, o Vasco encaminhou a contratação do meia Vitinho, que pertence ao Corinthians. O jogador, de 21 anos, virá por empréstimo até o final da temporada para ganhar mais experiência e ter mais tempo em campo. Para conhecer melhor as características do atleta, o LANCE! conversou com o setorista do Timão, Alexandre Guariglia.Em sua apresentação, o técnico Zé Ricardo prometeu formar uma equipe forte e traçou o perfil dos reforços em três características: competitividade, técnica e saúde. Atletas que não apresentem histórico recente de lesões e que tenham atuado com frequência nas últimas temporadas. Ao lado do gerente Carlos Brazil, ele frisou que o Cruz-Maltino também fará apostas pontuais, e Vitinho parece ser uma delas.

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- Vitinho é um meio-campista de boa técnica, que consegue articular bem as jogadas quando está posicionado de forma centralizada, seja como um meia próximo aos atacantes, seja um pouco mais recuado, perto dos volantes. Não é um jogador de velocidade, mas faz a bola correr com bons passes, já que consegue oferecer uma aproximação interessante com os companheiros - explicou o setorista.

Muitos torcedores do Vasco reclamaram nas redes sociais sobre a possível chegada de jogadores da base de outros clubes. Alguns entendem que o clube deva trazer os destaques da última Série B. Vale lembrar que Carlos Brazil teve uma passagem de seis meses à frente das divisões de base do time do Parque São Jorge e conhece bem o meia.

Vitinho é um jovem com potencial e teve chances sob o comando do técnico Sylvinho. Contudo, perdeu espaço com as chegadas dos medalhões. O Corinthians vê com bons olhos esse empréstimo para dar mais rodagem ao menino em uma competição bem disputada como a Série B.

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- Pode esperar um jovem, de técnica diferenciada, que tem potencial para dar um toque de qualidade ao meio-campo. Com uma sequência maior e mais responsabilidade, tem condições de crescer junto com o time. Algo que ele não conseguiu no Corinthians pela chegada dos medalhões em sua função. Mesmo assim, fez 29 jogos na temporada, nove deles como titular, mas em algumas oportunidades foi escalado como homem de lado de campo, o que não é a sua - analisou.

O Vasco segue forte no mercado depois da saída de onze atletas de seu elenco. Brazil ressaltou que as negociações serão feitas com responsabilidade e dentro do orçamento do clube. Diante da dificuldade financeira, a aposta em um jovem que sempre se destacou na base corintiana pode render bons frutos ao longo de 2022.

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- Com certeza pode render. Claro que não dá para esperar um craque de nível mundial, que vai revolucionar a Série B do Brasileirão, mas definitivamente é um jogador que vai agregar e pode até surpreender como um dos destaques do time. Na base corintiana, sempre foi considerado um grande talento. Com essa visibilidade de um gigante como o Vasco, ele pode desabrochar - finalizou Guariglia.