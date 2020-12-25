Possibilidade de Abel Braga deixar o comando do Inter após jogo com o Bahia ganha força

Crédito: Divulgação/Internacional

Justamente quando a equipe do Internacional engatou uma sequência de duas vitórias seguidas no Brasileirão (que podem ser três se for contado o triunfo no tempo normal diante do Boca Juniors pela Copa Libertadores em La Bombonera), os bastidores do clube voltam a "efervescer" com o assunto do comando técnico da equipe.

Isso porque o atual treinador, Abel Braga, deve fazer a sua última partida como comandante do Colorado em sua atual passagem na visita do próximo domingo (27) ao Bahia na Arena Fonte Nova, tomando decisão que teria partido unicamente de sua vontade.

O principal elemento de discordância que teria levado o treinador a tomar uma atitude tão drástica seriam as seguidas informações de que o clube está em negociações avançadas para que o espanhol Miguel Ángel Ramírez assuma o comando técnico do Inter em 2021.

No ponto de vista do Internacional, a ideia seria de fazer uma transição de comando menos impactante com Abelão ficando até o fim do Brasileirão (que termina em fevereiro de 2021) para que, depois disso, Ramírez pudesse assumir o trabalho pensando em uma temporada na íntegra.