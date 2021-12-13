Posições: centroavante titular refletiu o declínio do Vasco no ano e reserva aproveitou as chances que recebeu

A posição de centroavante do Vasco neste 2021 nunca foi uma discussão, mas houve, sim, drama também nesta função ao longo da temporada. E assim o LANCE! termina a série retrospectiva do Cruz-Maltino no ano recém-encerrado do futebol brasileiro.Nos primeiros jogos, com um time sub-22, os escalados na função foram Laranjeira e Tiago Reis. E ambos tiveram pouquíssimas chances: o primeiro atuou outras vezes, mas como meia; o segundo chegou a fazer três gols contra o Bangu, em abril, pelo Campeonato Carioca.

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Foram os três únicos gols de Tiago pelo Vasco no ano. Ele seria emprestado ao Confiança em julho. Muito por conta da contratação de Daniel Amorim, em maio. Este experiente, emprestado pelo Tombense. E fez gol no Vasco, na segunda fase da Copa do Brasil.

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Mas o nome óbvio, Germán Cano, era o dono da posição. O primeiro semestre foi de tranquilidade. Chegou a fazer sete gols nos nove primeiros jogos que disputou. Com o decorrer da temporada, o declínio do time calhou na queda de rendimento do argentino.

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Ao mesmo tempo em que a esperança e o fim dela ficaram representados pelos gols do artilheiro: no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, ele marcou na vitória sobre o Coritiba, no empate com o Náutico e na derrota para o CSA.

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Só que o pênalti perdido contra o Guarani precedeu um escanteio e um contra-ataque letal da equipe campineira. Derrota vascaína no Brinco de Ouro da Princesa. Cano não fez mais gols e deixou o Vasco.

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Já Daniel Amorim atuou pouco mais de 400 minutos, fez só um jogo como titular e fez quatro gols. Não à toa é possível que continue na Colina Histórica.

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