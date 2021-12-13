Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Posições: centroavante titular refletiu o declínio do Vasco no ano e reserva aproveitou as chances que recebeu
futebol

Posições: centroavante titular refletiu o declínio do Vasco no ano e reserva aproveitou as chances que recebeu

Germán Cano começou bem o ano no Cruz-Maltino, mas cometeu erro emblemático. Por sua vez, Daniel Amorim fez quatro gols na Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 07:20

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 07:20

A posição de centroavante do Vasco neste 2021 nunca foi uma discussão, mas houve, sim, drama também nesta função ao longo da temporada. E assim o LANCE! termina a série retrospectiva do Cruz-Maltino no ano recém-encerrado do futebol brasileiro.Nos primeiros jogos, com um time sub-22, os escalados na função foram Laranjeira e Tiago Reis. E ambos tiveram pouquíssimas chances: o primeiro atuou outras vezes, mas como meia; o segundo chegou a fazer três gols contra o Bangu, em abril, pelo Campeonato Carioca.
+ Posições: contratações para as pontas do Vasco não correspondem, e jovem começa bem, mas oscila em 2021
Foram os três únicos gols de Tiago pelo Vasco no ano. Ele seria emprestado ao Confiança em julho. Muito por conta da contratação de Daniel Amorim, em maio. Este experiente, emprestado pelo Tombense. E fez gol no Vasco, na segunda fase da Copa do Brasil.
+ Posições: Velho conhecido volta a ser importante no fim, mas outros meias do Vasco são irregulares em 2021
Mas o nome óbvio, Germán Cano, era o dono da posição. O primeiro semestre foi de tranquilidade. Chegou a fazer sete gols nos nove primeiros jogos que disputou. Com o decorrer da temporada, o declínio do time calhou na queda de rendimento do argentino.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Ao mesmo tempo em que a esperança e o fim dela ficaram representados pelos gols do artilheiro: no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, ele marcou na vitória sobre o Coritiba, no empate com o Náutico e na derrota para o CSA.
+ Posições: volantes do Vasco decepcionaram de diferentes maneiras na temporada
Só que o pênalti perdido contra o Guarani precedeu um escanteio e um contra-ataque letal da equipe campineira. Derrota vascaína no Brinco de Ouro da Princesa. Cano não fez mais gols e deixou o Vasco.
+ Posições: atuações frustrantes dos experientes e revelação com destaque marcam as laterais do Vasco em 2021
Já Daniel Amorim atuou pouco mais de 400 minutos, fez só um jogo como titular e fez quatro gols. Não à toa é possível que continue na Colina Histórica.
+ Posições: zagueiros do Vasco ilustraram o ano constantemente ruim da equipe
+ Posições: goleiros do Vasco em 2021 passaram insegurança e deixaram péssima última imagem
Crédito: CanoeDanielAmorimforamosprincipaiscentroavantesdoVasco(Fotos:RafaelRibeiro/Vasco;AlissonFrazão/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados