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futebol

Posição de Rodinei em jogada do gol do Grêmio irrita torcida do Flamengo

Lateral-direito estava fora de campo, próximo a Renato Gaúcho na área técnica, quando o Grêmio reiniciou o jogo após o gol de Vitinho e, no lance, descontou com Borja...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 00:13

LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 00:13
Com o Flamengo vencendo por 2 a 0 e com um jogador a mais na Arena, o Grêmio precisou de cerca de 30 segundos para dar a saída de bola e a bola chegar até Borja, que fez 2 a 1 aos 30 minutos da etapa final. Foi o começo da reação do Tricolor, que buscou o empate em 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro.
A posição de Rodinei no início deste lance gerou grande repercussão, afinal, o lateral-direito estava fora de campo, próximo a Renato Gaúcho na área técnica quando o árbitro autorizou o reinício do jogo. Com a bola rolando, o lateral saiu em disparada para tentar recompor a defesa, mas Ferreirinha fez a jogada pelo lado onde o camisa 20 do Flamengo atua, e Borja apareceu na área e marcou.Segundos antes, o Grêmio já havia tentado recomeçar a partida, mas o árbitro Bráulio Machado pediu para ser refeita pois três jogadores do Flamengo ainda estavam no campo de ataque, voltando após a comemoração do segundo gol de Vitinho. Com eles de volta ao campo de defesa, o reinício foi autorizado.
Crédito: RodineiemaçãocontraoGrêmio,nestaterça,emPortoAlegre(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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