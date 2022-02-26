Portuguesa x Botafogo: prováveis times, desfalques, suspensos e onde assistir à partida

O Botafogo mede forças com a Portuguesa neste domingo (27), às 19h, em mais um desafio pela Taça Guanabara, no Luso-Brasileiro. Com 16 pontos, o Alvinegro tenta ratificar sua classificação para a semifinal do Campeonato Estadual. O meia Chay está confirmado para a partida. Porém, o técnico Lúcio Flávio terá de lidar com uma série de baixas novamente.

O volante Barreto e o meia Luiz Fernando cumprirão suspensão automática. Já o lateral Jonathan Silva se recupera de concussão cerebral.

O atleta Jefinho, do sub-20 do Botafogo, tende a ser titular na lateral esquerda. Já na linha de frente, Erison e Ronald disputam titularidade.

A Portuguesa, que tem oito pontos, contará com o retorno de Watson, que cumpriu suspensão automática. Contudo, o zagueiro Sidney desfalca a equipe comandada por Toninho Andrade.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA x BOTAFOGO

Data-Hora: 27-02-22 - 19hEstádio: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Diego da Silva Lourenço (RJ)Assistentes: Rafael Sepeda de Souza (RJ) e Gabriel Bernardo Duarte (RJ)Onde assistir: PPV do Carioca, Cariocão Play e Botafogo TV

PORTUGUESA: Carlão, Watson, Marcão, Leandro Amaro e Sánchez; Jhonnatan, Netinho, Cafu e Romarinho; Bruno Santos e Raphael Carioca. Técnico: Toninho Andrade

Lesionado: Wellington Cezar

Suspenso: Marcão

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Carli e Jefinho; Fabinho, Breno, Kayke (Raí) e Chay; Erison (Ronald) e Matheus Nascimento. Técnico: Lúcio Flávio

Lesionados: Vinícius Lopes e William Klaus (em transição); Carlinhos (lesão no joelho esquerdo), Diego Gonçalves (lombalgia), Ênio (fratura do quinto metatarso), Gabriel Tigrão (lesão no joelho esquerdo), Hugo (lesão na coxa esquerda), Rafael (cirurgia no tendão de Aquiles), Vitinho (ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo) e Jonathan Silva (em recuperação de concussão cerebral leve).

Suspensos: Barreto e Luiz Fernando