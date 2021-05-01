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futebol

Portuguesa-RJ x Fluminense: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Partida marca o confronto de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Mando de campo será da Portuguesa-RJ, portanto, jogo será realizado no Estádio Luso-Brasileiro...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 18:00
Crédito: Portuguesa-RJ venceu os suplentes do Tricolor por 3 a 0 na Taça Guanabara MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Depois de vencer o Santa Fé (COL) fora de casa pela Libertadores, o Tricolor volta novamente suas atenções para o Estadual. Neste domingo, às 16h, Portuguesa-RJ e Fluminense se enfrentam no Estádio Luso-Brasileiro, em jogo válido pelo confronto de ida das semifinais do Campeonato Carioca.
> Veja as datas das semifinais do CariocaComo está em um período entre jogos da Libertadores, o Fluminense escalará uma equipe praticamente composta pelos jogadores reservas - como ocorreu na última rodada da Taça Guanabara, na vitória por 4 a 1 em cima do Madureira. A expectativa é que Roger Machado faça isso para poupar aqueles atletas que provavelmente serão titulares contra o Junior Barranquilla (COL), na próxima quinta-feira.
A Portuguesa-RJ, que terá o mando do campo da partida, tentará surpreender o Flu igualmente fez na segunda rodada da Taça Guanabara, quando venceu o time sub-23 do Tricolor por 3 a 0, em pleno Maracanã. O técnico Felipe Surian, porém, contará com uma dor de cabeça. Isso porque, Emerson Carioca, artilheiro do time na competição, foi punido pelo STJD por ter tirado a roupa ao festejar um gol quando defendia o Sampaio Corrêa-RJ, na Série B1 do Campeonato Carioca, em dezembro de 2020. Assim, o atleta pegou um gancho de oito partidas e está fora do restante do Estadual.
FICHA TÉCNICAPORTUGUESA-RJ x FLUMINENSE
Estádio: Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ).Data e hora: 2 de maio de 2021, às 16h.Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus.Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique CardosoÁrbitro de vídeo: Wagner do Nascimento MagalhãesOnde assistir: Pay-per-view do Cariocão e Tempo Real do LANCE!
PORTUGUESA-RJ (Técnico: Felipe Surian)
Negueti; Watson, Pedro, Guerra, Wellington Cezar; Luis Gustavo, Mauro Silva, Cafú, Chay; jhulliam e Romarinho.
Suspensos: Robert e Emerson Carioca.Pendurados: ninguém.
FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)
Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Matheus Ferraz (David Braz), Danilo Barcelos; Wellington, Ganso (Yago), Cazares; Gabriel Teixeira, Bobadilla e Abel Hernández.
Desfalques: John Kennedy (Covid-19) e Fernando Pacheco (lesão na coxa esquerda).Suspensos: ninguém.Pendurados: ninguém.
+ Relembre os gols mais marcantes de Fred pelo FluminensePALPITES: na redação do LANCE!, 75% acreditam na vitória do Fluminense e 25% acham que a partida terminará empatada.

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