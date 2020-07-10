Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Porto: Marega não cobra pênalti, fica irado e se desculpa pela atitude

Atacante faz um gol no 3 a 1 do Porto sobre o Tondela (está a um ponto do título), mas discute com companheiros e isola a bola quando técnico não o autoriza bater a penalidade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2020 às 23:15

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 23:15

Crédito: Marega vibra ao marcar o segundo gol portista. Mais tarde, 'chuta o balde' ao não cobrar um pênalti (F. AMORIM/AFP
O Porto venceu o Tondela, por 3 a 1, nesta quinta-feira, resultado que, com o empate em 1 a 1 do Benfica com o Famalicão, coloca o time a um ponto do caneco.
Mas o fator mais destacado foi um ato protagonizado por Marega. Quando o jogo estava 2 a 1, já nos acréscimos, o atacante (que fizera o segundo gol portista) sofreu um pênalti. Ele pegou a bola para cobrar a penalidade. Entretanto o treinador Sérgio Conceição do banco, mandou avisar que queria que o garoto Fabio Vieira cobrasse o tiro livre. Marega ficou irritadíssimo, pegou a bola que já estava na marca do pênalti e a isolou para a lateral. Pela atitude, levou cartão amarelo.O africano foi o único que não comemorou o tento marcado pela revelação de 20 anos e que definiu o resultado, ainda bateu boca com o companheiro Danilo.
E mais: quando o jogo acabou e todo o time festejava o resultado que praticamente garantia o título, Marega deixava o gramado sem falar com ninguém e foi para o vestiário.
Quando o elenco portista passou pelo corredor rumo ao ônibus que levou a equipe de volta para a cidade do Porto, Marega não deu entrevistas. Porém, o treinador Conceição disse que tudo não passou de um momento de sangue quente do jogados nascido no Mali e colocou panos quentes.
- Tudo foi prontamente resolvido no vestiário - disse.
Mais tarde, em suas redes sociais, Marega, conhecido pelo sangue quente, disse que cometeu um erro e que espera que isso não resulte em alguma crise nesse momento que o time está perto do seu caneco 29.
- Desculpem pelo meu comportamento! Agora falta uma vitória para ser campeão - disse o africano nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização
Imagem de destaque
Lélia Salgado: a trajetória da capixaba que criou a exposição “Amazônia”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados