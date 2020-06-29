Porto e Benfica em campo nesta segunda-feira na briga pelo título

Crédito: Bruno Lage, treinador do Benfica, é questionado e precisa levar o seu time ao triunfo (Divulgação/slbenfica.pt

Os dois candidatos ao título do Campeonato Português entram em campo nesta segunda-feira, pela rodada 29 da competição. Às 14h (de Brasília) o líder Porto, 67 pontos, visita o Paços de Ferreira (31 pontos, em décimo segundo). Mais tarde, às 17h15 (de Brasília), o vice-líder Benfica (64 pontos) também joga fora de casa, contra o Marítimo (28 pontos, em décimo sexto). Estes dois jogos serão transmitidos pelo canal Fox Sports.

Águia sob fogo

O Benfica vive uma crise interna, com muitos considerando que o treinador - muito questionado pela diretoria nas duas últimas semanas - pode ser demitido após a partida mesmo com vitória. Tentando atenuar a crise o presidente Luis Filipe Vieira Vieira viajou com a delegação e fez questão de tirar fotos com Lage no desembarque na Ilha da Madeira. Em relação ao time, a novidade foi o treinador relacionar o garoto Paulo Bernardo, de 17 anos na lista de reservas. O jogador da seleção sub-17 poderá fazer a sua estreia. Os desfalques são Taarabt, Rúben Dias e Gabriel, todos lesionados.

Líder em ação

No Porto, o ambiente é muito mais tranquilo, mas o treinador Sérgio Conceição considera a partida uma decisão, pois o Porto não vence e não faz um gol como visitante na cada do Paços há quatro temporadas. Conceição terá apenas um desfalque, o atacante Zé Luis, machucado e que será poupado para a próxima rodada.