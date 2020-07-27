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futebol

Por vaga na semi, Santos enfrenta a Ponte na Vila nesta quinta, às 21h30

Em busca da primeira vitória pós-quarentena, o Peixe vai encarar a Macaca pelas quartas de final do Campeonato Paulista...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 15:16

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 15:16
Em conselho técnico realizado nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol definiu as datas e horários das quartas de final do Paulistão. O Santos encara a Ponte Preta, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira, às 21h30.
Líder do Grupo A, com 16 pontos, o Peixe ainda não venceu desde a volta da competição, que ficou mais de quatro meses parada, por conta da pandemia do novo coronavírus. Na classificação geral, o Alvinegro Praiano é apenas o nono colocado, atrás do líder de todos os outros grupos e também dos vices, exceto a Ponte Preta, que ficou na 13ª colocação. Além disso, Novorizontino e Guarani, elminados, terminaram a primeira fase na frente do Santos.
A Macaca, por sua vez, venceu as suas duas partidas na retomada do estadual. O time de Campinas ocupava a lanterna da competição pré-quarentena, mas fugiu do descenso e, ainda por cima, se classificou.
As quartas de final serão disputadas em jogo único e a pontuação segue contando para definição das chaves e mandos de campo das semis e final.

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