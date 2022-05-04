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futebol

Por shows no Mineirão, CBF confirma Cruzeiro e Grêmio no Independência

O duelo pela sexta rodada do Brasileirão da Série B  será no dia 8 de maio, domingo...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 18:56
A CBF confirmou o local do dueo entre Cruzeiro e Grêmio, no próximo domingo, 8 de maio, às 16h de Brasília, pela sexta rodada da Série B. A entidade também definiu o local do jogo de volta entre Cruzeiro e Remo, pela Copa do Brasil, dia 12. Ambos os jogos serão no Independência.
A mudança de local, já que o Mineirão iria receber os duelos, se deve à "indisponibilidade" do Gigante da Pampulha em receber as partidas, o pois haverá uma demanda de eventos musicais que exigem montagem de estrutura, o que inviabilizar a realização dos confrontos. Como a Minas Arena não tem contrato fixo com a Raposa, o agendamento do estádio é feito conforme a sua demanda, sendo que o clube azul tem de se adequar ao calendário da gestora do estádio.
Contra o Grêmio, o time mineiro tentará subir na tabela e ainda se manter no G4 da competição. Na Copa do Brasil, precisará inverter a vantagem do time paraense, que venceu o jogo de ida por 2 a 1,
Crédito: OdueloentreosgigantesseránoHortonopróximodomingo,8demaio,diadasmães-(@mcortesdasilva8/CRF

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