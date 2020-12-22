Por questão contratual, Léo Passos desfalca América-MG contra Palmeiras pela Copa do Brasil

Crédito: Mourão Panda/América-MG

Presente nas últimas onze partidas do América-MG, o atacante Léo Passos não poderá enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. Isso porque o jogador tem seus direitos econômicos vinculados ao Verdão e, por questão contratual do empréstimo com o Coelho, está impedido de atuar contra o seu ex-clube, a menos que seja paga uma multa compensatória aos paulistas.

No Palmeiras deste os 14 anos, o jogador foi captado na Ponte Preta em 2013. Na base palestrina, o atleta de 21 anos conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil sub-20, em 2018 e 2019, respectivamente. Na esfera estadual, fez parte do elenco tricampeão Paulista da categoria.Com apenas uma partida na equipe principal do Palmeiras, o jovem disputou o segundo semestre da temporada 2019 pelo Londrina, onde entrou em campo 17 vezes na Série B e marcou cinco gols.

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Sem ser aproveitado no Palmeiras em 2020, foi emprestado ao tricolor mineiro em janeiro, com contrato válido até dezembro de 2022, data em que seu vínculo com o Palmeiras se encerra. Sob o comando de Lisca, o atacante soma 31 jogos e três gols.