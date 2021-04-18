Por mais entrosamento: Vasco encara o Boavista de olho na Série B

Crédito: Time que começou contra o Tombense é o mesmo que iniciou diante do Flamengo (Rafael Ribeiro / Vasco

A vitória sobre o atual bicampeão brasileiro, da maneira como ela se deu, indica que o time do Vasco está no caminho certo. Então a partida contra o Boavista, neste sábado, independentemente da situação no Campeonato Carioca, é uma chance rara de a equipe se entrosar na prática rumo à Série B do Campeonato Brasileiro.Os jogadores que começaram a última partida só haviam começado juntos um outro jogo: exatamente o anterior, diante do Tombense. E podem até não ser os mesmos 11 iniciais caso Vanderlei estreie. De todo modo, é oportunidade para o conjunto de linha evoluir.

- A vitória num clássico dessa magnitude, que o Vasco não vencia há alguns jogos, traz confiança e deixa o ambiente um pouco mais leve. Acreditamos no processo de evolução da nossa equipe, sabemos das necessidades e pontos fortes, e isso é o ideal para que um grupo em formação, como o nosso, consiga elevar o nível jogo a jogo - afirmou Marquinhos Gabriel. E emendou:

- Sabemos que estamos em começo de temporada, que não vamos ter muito tempo de treinamento e o calendário está um pouco apertado. Vamos ter que ir encaixando a equipe quando tivermos semana mais "longa" para treinar. Quando não tivermos, vai ter que ser na conversa o posicionamento da equipe, com muito diálogo - analisa o meia-atacante.

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