Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Por mais entrosamento: Vasco encara o Boavista de olho na Série B

Equipe parece ter formatação em estágio avançado, mas foi testada na prática com os mesmos jogadores de linha pouquíssimas vezes. Vanderlei pode estrear...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 07:30
Crédito: Time que começou contra o Tombense é o mesmo que iniciou diante do Flamengo (Rafael Ribeiro / Vasco
A vitória sobre o atual bicampeão brasileiro, da maneira como ela se deu, indica que o time do Vasco está no caminho certo. Então a partida contra o Boavista, neste sábado, independentemente da situação no Campeonato Carioca, é uma chance rara de a equipe se entrosar na prática rumo à Série B do Campeonato Brasileiro.Os jogadores que começaram a última partida só haviam começado juntos um outro jogo: exatamente o anterior, diante do Tombense. E podem até não ser os mesmos 11 iniciais caso Vanderlei estreie. De todo modo, é oportunidade para o conjunto de linha evoluir.
- A vitória num clássico dessa magnitude, que o Vasco não vencia há alguns jogos, traz confiança e deixa o ambiente um pouco mais leve. Acreditamos no processo de evolução da nossa equipe, sabemos das necessidades e pontos fortes, e isso é o ideal para que um grupo em formação, como o nosso, consiga elevar o nível jogo a jogo - afirmou Marquinhos Gabriel. E emendou:
- Sabemos que estamos em começo de temporada, que não vamos ter muito tempo de treinamento e o calendário está um pouco apertado. Vamos ter que ir encaixando a equipe quando tivermos semana mais "longa" para treinar. Quando não tivermos, vai ter que ser na conversa o posicionamento da equipe, com muito diálogo - analisa o meia-atacante.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Pode parecer distante, mas faltam seis semanas para o início da Série B. Com uma quantidade incerta de jogos até lá, o esperado é que, neste domingo, diante do Boavista a boa fase continue.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados