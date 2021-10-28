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Por indisciplina, volante Richard tem contrato rescindido pelo Athletico-PR e é devolvido ao Corinthians

Jogador estava emprestado ao clube paranaense, que rompeu acordo após o atleta deixar a Arena da Baixada durante jogo com Fluminense e desobedecer ordem da comissão técnica...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 12:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 12:18
Crédito: Gustavo Oliveira/athletico.com.br
O Athletico-PR divulgou nota oficial na madrugada desta quinta-feira para informar que rescindiu o contrato do volante Richard. O jogador havia sido emprestado pelo Corinthians e agora foi devolvido ao clube paulista, com o qual o atleta tem vínculo até o final do próximo ano. O rompimento do compromisso com o Furacão ocorreu por causa de um ato de indisciplina.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
O clube do Paraná informou que Richard pediu para ser substituído no intervalo da partida contra o Fluminense, no último dia 17 de outubro, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e "saiu mais cedo do estádio, mesmo contra a orientação da comissão técnica e sabendo que poderia ser sorteado para o exame antidoping".
- Em um momento decisivo da temporada, o clube segue trabalhando incessantemente para que todos os objetivos traçados sejam alcançados. Para isso, é fundamental que todos os jogadores estejam comprometidos e focados em todos os processos - ressaltou o Athletico ao finalizar a sua nota oficial, justificando a decisão de rescindir o contrato e lamentando a atitude do atleta.O contrato de empréstimo de Richard com o time paranaense iria até o final deste ano, mas o clube preferiu não contar mais com o jogador. No último dia 17, o técnico Alberto Valentim confirmou que o atleta pediu para ser substituído no intervalo do jogo com o Flu e deixou a Arena da Baixada, sendo que só mais tarde voltou ao estádio, o que não estava autorizado a fazer.
Richard disputou 71 partidas com a camisa do Athletico, sendo 20 delas por esta edição do Campeonato Brasileiro. E por já ter realizado este número de confrontos pela equipe, não poderá ser utilizado pelo Corinthians nesta reta final da competição, na qual o Alvinegro ainda tem dez jogos a realizar.
Confira a nota oficial divulgada pelo Athletico-PR:
O Athletico Paranaense informa que optou pela descontinuidade do vínculo de empréstimo do atleta Richard. O Athletico já comunicou ao Sport Club Corinthians Paulista.
A decisão foi tomada e comunicada ao atleta no dia 19 de outubro devido ao ato de indisciplina de Richard no jogo contra o Fluminense (17 de outubro). O atleta solicitou substituição no intervalo e saiu mais cedo do estádio, mesmo contra a orientação da comissão técnica e sabendo que poderia ser sorteado para o exame antidoping.
Em um momento decisivo da temporada, o clube segue trabalhando incessantemente para que todos os objetivos traçados sejam alcançados. Para isso, é fundamental que todos os jogadores estejam comprometidos e focados em todos os processos.

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