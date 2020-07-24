Por Gerson e Bruno Henrique, Benfica oferece 40 milhões de euros ao Flamengo

Mesmo após a saída de Jorge Jesus, o torcedor do Flamengo segue apreensivo. Agora, a expectativa é pelo substituto do treinador. E há outro motivo que aflige o rubro-negro: o fato de o Benfica estar disposto a contratar alguma peça de destaque da equipe carioca. De acordo com informações do diário "O Jogo", de Portugal, por exemplo, os Encarnados estipularam um valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 236 milhões) para recrutarem Gerson e Bruno Henrique. As negociações, de acordo com o jornal, têm sido feitas diretamente entre Luis Felipe Vieira, presidente do Benfica, e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, que, neste momento, se encontra em Portugal. A indicação dos nomes veio através de Jorge Jesus.