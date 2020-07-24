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futebol

Por Gerson e Bruno Henrique, Benfica oferece 40 milhões de euros ao Flamengo

No entanto, clube português, através de negociações diretas entre presidente Luis Felipe Vieira e Marcos Braz, é pessimista após o valor apresentado pela dupla rubro-negra
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LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 22:06

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 22:06

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Mesmo após a saída de Jorge Jesus, o torcedor do Flamengo segue apreensivo. Agora, a expectativa é pelo substituto do treinador. E há outro motivo que aflige o rubro-negro: o fato de o Benfica estar disposto a contratar alguma peça de destaque da equipe carioca. De acordo com informações do diário "O Jogo", de Portugal, por exemplo, os Encarnados estipularam um valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 236 milhões) para recrutarem Gerson e Bruno Henrique. As negociações, de acordo com o jornal, têm sido feitas diretamente entre Luis Felipe Vieira, presidente do Benfica, e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, que, neste momento, se encontra em Portugal. A indicação dos nomes veio através de Jorge Jesus.
Gerson, por exemplo, tem o seu valor estipulado em contrato na casa dos 75 milhões de euros (aproximadamente R$ 460 milhões). Bruno Henrique, por sua vez, possui multa de 35 milhões de euros (cerca de R$ 214 milhões).

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