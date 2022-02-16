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futebol

Por força de contrato, Matheus Davó não enfrentará o Corinthians

Boa relação entre com o Timão fez a diretoria do São Bernardo nem cogitar a tentativa de fazer com que o atacante entrasse em campo ...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 21:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 21:39
Atleta que pertence ao Corinthians, mas está emprestado ao São Bernardo, o atacante Matheus Davó não enfrentará o Timão no confronto desta quarta-feira (16), às 21h35, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.Em contato com o Timão, a reportagem do LANCE! foi informada que o Bernô poderia utilizar o atacante, mas para isso precisaria arcar com uma multa. No entanto, pessoas ligadas ao time do ABC Paulista afirmaram que a utilização do atleta na partida deste meio de semana não foi nem colocada em cogitação, até pela boa relação entre os clubes.
> TABELA - Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Também foi informado que não existia um valor estipulado no contrato de empréstimo para o caso de interesse do São Bernardo e que o clube agiria pela boa fé com o Timão.
Contratado pelo Corinthians no início de 2020, Davó nunca se firmou no clube alvinegro e perdeu espaço principalmente quando se recusou a jogar pela equipe sub-23, há duas temporadas. Desde então, acumulou empréstimos para o Guarani, e o mais recente ao Philadeplhia Union, dos Estados Unidos, antes de ser cedido ao São Bernardo.
Até aqui, o atacante tem seis jogos disputados e duas assistências com a camisa do Tigre.
Sem Davó, o técnico Márcio Zanardi tem como opções da ataque João Carlos, Rafinha e Gustavo Ramos.
Crédito: MatheusDavóéumdosdestaquesdoBernônestePaulistão(Foto:MauroHorita/AgênciaPaulistão

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