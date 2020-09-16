Por 'erro', ex-VP do Flamengo não é citado em livro lançado pelo clube que celebrou o histórico ano de 2019

A temporada do Flamengo com os títulos do Carioca, Brasileirão e Libertadores, além dos recordes, foi espetacular. Por isso, entre outros eventos, o clube lançou o livro "2019, O Ano Eterno - As Conquistas do Flamengo em Imagens", contudo, a obra foi publicada com um "erro": o nome de Wallim Vasconcellos, VP de finanças, não consta. Na lista dos vice-presidentes daquele ano, aparece em seu lugar Rodrigo Tostes, que assumiu a pasta em fevereiro de 2020.