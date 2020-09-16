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Por 'erro', ex-VP do Flamengo não é citado em livro lançado pelo clube que celebrou o histórico ano de 2019

Wallim Vasconcellos, VP de finanças em 2019, não teve o nome publicado no livro "2019, O Ano Eterno, "substituído" por Rodrigo Tostes, que assumiu a pasta em fevereiro de 2020...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 15:15

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 15:15
Crédito: Cleber Mendes/Lancepress!/AFP
A temporada do Flamengo com os títulos do Carioca, Brasileirão e Libertadores, além dos recordes, foi espetacular. Por isso, entre outros eventos, o clube lançou o livro "2019, O Ano Eterno - As Conquistas do Flamengo em Imagens", contudo, a obra foi publicada com um "erro": o nome de Wallim Vasconcellos, VP de finanças, não consta. Na lista dos vice-presidentes daquele ano, aparece em seu lugar Rodrigo Tostes, que assumiu a pasta em fevereiro de 2020.
Em seu perfil no Twitter, Wallim Vasconcellos falou sobre o "erro" nesta quarta-feira, dizendo ter manifestado ao presidente Rodolfo Landim e ao vice-presidente geral Rodrigo Dunshee "sua tristeza e indignação" com o ocorrido.
- Quando o livro foi lançado (em agosto deste ano), manifestei ao Presidente Landim minha tristeza e indignação por esse “erro” em um produto oficial do clube. Falei o mesmo para o VP Rodrigo Dunshee. Continuo aguardando a correção para que se faça justiça aos fatos - publicou Wallim Vasconcellos.

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