Por Covid na família, Jean Mota não viaja com Santos para Atibaia

Depois de um bom começo de temporada, o meia Jean Mota está afastado das atividades no Santos desde a volta de Venezuela. Marianne, esposa do jogador, grávida de oito meses, e o filho Theo foram diagnosticados com Covid-19. O meia testou negativo, mas está cumprindo o isolamento em casa e não viajará para Atibaia junto com o elenco.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Como já é de conhecimento da torcida, a esposa e o filho de Jean Mota estão com Covid-19 e, por esse motivo, o atleta, que não testou positivo, foi liberado dos treinos para ficar com a sua família - escreveu o Santos nas redes sociais.
A própria Marianne publicou um vídeo mostrando Jean Mota fazendo treinamento em casa, de máscara. Mesmo ainda em março, o meia já participou diretamente de quatro gols do Santos no ano, com duas bolas na rede e duas assistências, igualando sua estatística em todo ano de 2020, quando foi reserva na maior parte do tempo.O elenco santista viajou para Atibaia ainda nesta terça-feira, onde fará seus treinamento, já que está proibido pela Prefeitura de trabalhar no CT Rei Pelé. A próxima partida confirmada do Peixe é contra o San Lorenzo, pela Libertadores, dia 6 de abril, no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.