Por Covid na família, Jean Mota não viaja com Santos para Atibaia

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Depois de um bom começo de temporada, o meia Jean Mota está afastado das atividades no Santos desde a volta de Venezuela. Marianne, esposa do jogador, grávida de oito meses, e o filho Theo foram diagnosticados com Covid-19. O meia testou negativo, mas está cumprindo o isolamento em casa e não viajará para Atibaia junto com o elenco.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Como já é de conhecimento da torcida, a esposa e o filho de Jean Mota estão com Covid-19 e, por esse motivo, o atleta, que não testou positivo, foi liberado dos treinos para ficar com a sua família - escreveu o Santos nas redes sociais.