Por certificado de clube formador, Sport firma parceria com universidade

Crédito: Acordo teve assinatura de Adriano Azevedo e do mandatário do Leão, Yuri Romão (Divulgação/Ser Educacional

Um importante "reforço" foi garantido pelo Sport pensando na estrutura das suas categorias de base. Através de um acordo de parceria com o Centro Universitário Maurício de Nassau Recife (UNINASSAU), o clube terá 90 estudantes da universidade nas mais diversas áreas atuando no suporte para os futuros craques do Leão. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA ideia do clube com essa parceria é, além de aprimorar a sua capacidade de fornecer condições ideais de atuação e desenvolvimentos para esses atletas, atingir o nível de excelência exigido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para receber o Certificado de Clube Formador (CCF).

Já existe, dentro da proposta apresentada, uma ampliação dos laços entre as partes com a disponibilização, por parte da UNINASSAU, de outros serviços como detalhou o coordenador de extensão da instituição de ensino, Thiago Araújo:

- A nossa união não ficará apenas nos campos de estágios para os estudantes. Também vamos disponibilizar atendimentos em nossas clínicas-escolas, no nosso Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) e no nosso núcleo de comunicação para atletas, familiares e também para funcionários do clube.

Tanto por parte de Adriano Azevedo, diretor do grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, como também do presidente do Sport, Yuri Romão, as palavras caminharam no sentido de que a parceria firmada tem um alto potencial de ganhos para os dois lados no sentido estrutural e de visibilidade.

- É uma parceria na qual todos os lados ganham. Nós, como Instituição de Ensino Superior, iremos disponibilizar os nossos estudantes, que passam a ter mais um campo de estágio de peso para os seus currículos, afinal ter o Sport em seu currículo, é de grande relevância para qualquer profissional. Enquanto isso, o clube ganha um reforço nos acompanhamentos dos atletas nestas áreas - disse Adriano.