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Por ataque ao ônibus do Bahia, Polícia pede ao Ministério Público a suspensão da Bamor

Veículo que transportava o elenco do Tricolor foi atacado antes de jogo da Copa do Nordeste...

Publicado em 10 de Março de 2022 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2022 às 18:43
O ataque ao ônibus do Bahia não passou impune e o Batalhão Especializado de Policiamento e Eventos pediu ao Ministério Público a suspensão da Torcida Organizada Bamor por seis meses.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Além da suspensão da torcida em todo o território nacional, a polícia de Salvador identificou todos os integrantes da organizada que participaram do ataque ao veículo que transportava o elenco do Tricolor.
Na ocasião, diversos jogadores ficaram feridos. O caso mais grave foi do goleiro Danilo Fernandes, que teve diversos cortes no rosto.
Sem ajuda
De acordo com a delegada Francineide Moura, responsável pelo caso e titular da 6ª Delegacia Territorial, a Bamor não tem colaborado com as investigações sobre o ataque ao ônibus.
‘A princípio, todos fazem parte da torcida organizada Bamor. Conseguimos identificar, pelo trabalho da polícia, não porque eles (membros da Bamor) colaboraram. Em momento algum colaboraram, nem o presidente da Bamor ou as pessoas envolvidas. Eles chegaram aqui, deram alguns codinomes e, fora isso, não deram mais colaboração. Através do trabalho das polícias Civil e Militar que estamos avançando nas negociações’, declarou à TV Bahia.
Crédito: (Foto:Reprodução/TwitterECBahia

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