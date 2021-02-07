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Pontuação e confrontos diretos: matemática do Vasco contra o rebaixamento é mantida em segredo

Cruz-Maltino tem quatro jogos para vencer e torcer contra adversários diretos. Vanderlei Luxemburgo diz fazer projeções, mas prefere não externá-las...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 08:30

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 08:30

Crédito: Nayra Halm/Fotoarena
Vanderlei Luxemburgo tentou minimizar os efeitos da derrota para o Flamengo na tabela, mas a realidade do Vasco é dura: a briga contra o rebaixamento exige vitórias, torcida contra quem tem o mesmo objetivo e contas. Muitas contas. Mas o planejamento está guardado a sete chaves.- Se vocês não conseguem fazer (as contas para a nota de corte)... está difícil. Quando você acha que vai ganhar, perde. Quando achávamos que iríamos ganhar do Coritiba, perdemos. O Fluminense ganha do Bahia. Não dá para saber. Tenho a matemática, mas não podemos falar - revelou Luxa. E concluiu:
- Se não conseguirmos, vamos ter que buscar pontos em algum lugar que não era (previsto), como contra o Atlético-MG. O nosso campeonato, na realidade, é esse. O nosso campeonato é aqui embaixo. Tenho que preparar nossos jogadores para nos mantermos na primeira divisão - finalizou.
O Goiás reagiu nas últimas rodadas e pegou o Bahia neste sábado. Até o fim da competição, Botafogo, Bragantino e o Vasco serão os adversários. O Cruz-Maltino, antes do time goiano, terá Fortaleza, Corinthians e Internacional. Veja aqui a tabela do Campeonato Brasileiro.
O duelo do time de Luxemburgo com a equipe cearense é mais um confronto direto no "mini-campeonato" contra a degola. O Tricolor terá, depois, Palmeiras, Bahia e Fluminense. A equipe de Salvador, além dos duelos já citados, terá o Atlético-MG, na próxima rodada, e o Santos, na rodada final.
Já o Sport, que venceu o Botafogo na última sexta-feira, terá como adversários o Internacional, o Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Athlético-PR. É o único dentre os times efetivamente a perigo que não terá confronto direto.
Os confrontos estão dados. Faça suas contas.

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