Ponte Preta x Fluminense: onde assistir, horário e provável time na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a se encaminhar para a reta final. Nesta sexta-feira, Ponte Preta e Fluminense se enfrentam pelas oitavas de final da competição em jogo único, às 15h, no Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão. Em caso de igualdade, a decisão fica para os pênaltis.A Macaca derrotou a Jacuipense por 1 a 0 na segunda fase da Copinha e chega sem desfalques para o duelo. Já o Flu está invicto com 100% de aproveitamento na competição, contando com brilho de John Kennedy para passar por Francana por 3 a 1 na última partida. O técnico Eduardo Oliveira não tem desfalques.