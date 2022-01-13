Ponte Preta x Fluminense: onde assistir, horário e provável time na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a se encaminhar para a reta final. Nesta sexta-feira, Ponte Preta e Fluminense se enfrentam pelas oitavas de final da competição em jogo único, às 15h, no Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão. Em caso de igualdade, a decisão fica para os pênaltis.A Macaca derrotou a Jacuipense por 1 a 0 na segunda fase da Copinha e chega sem desfalques para o duelo. Já o Flu está invicto com 100% de aproveitamento na competição, contando com brilho de John Kennedy para passar por Francana por 3 a 1 na última partida. O técnico Eduardo Oliveira não tem desfalques.
FICHA TÉCNICA:PONTE PRETA X FLUMINENSE
Data/Hora: 14/01/2022, às 15hLocal: Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, Matão (SP)Árbitro: Jeferson SilvestriniAssistentes: Samuel Augusto Vieira Paião e Vander Luis PereiraOnde assistir: SporTVPONTE PRETA (Técnico: Eduardo Abdo)Gabriel Fernando; Gabriel Oliveira, Henrique, André, Antony; Felipinho, Maurício, Felipe Amaral; Matheus Alisson, Bruno José e Thiago Duarte.
FLUMINENSE (Técnico: Eduardo Oliveira)Thiago Gonçalves; Jhonny, Felipe, Davi e Marcos Pedro; Alexsander, Nathan, Wallace; Yago, Matheus Martins e John Kennedy.