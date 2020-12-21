Ponte Preta x Cruzeiro. Onde seguir, palpites e prováveis times

Sem Rafael Sobis e Fábio, o Cruzeiro entra em campo nesta terça-feira, 22 de dezembro, contra a Ponte Preta, às 21h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. As duas equipes ainda alimentam esperanças de subir para a Série A. O time mineiro, na 10ª posição, com 40 pontos, precisa vencer praticamente todos os jogos para ainda seguir lutando por uma das quatro vagas na elite nacional de 2021. A Ponte, com 43 pontos, em 9º, também está tentando manter o sonho de jogar a primeira divisão no ano que vem. Felipão deve promover a estreia na Série B de Lucas França, que não faz uma partida oficial há um ano, para o lugar de Fábio. Já Arthur Caike deve ser escalado na vaga de Sobis, mantendo o esquema de três atacantes mais móveis na frente. Outra novidade será o retorno de Matheus Pereira, que cumpriu suspensão contra o Avaí e retoma sua vaga no lugar de Patrick Brey.