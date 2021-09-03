Ponte Preta vence Sampaio Corrêa em jogo movimentado e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

Na noite desta sexta-feira (3), Ponte Preta e Sampaio Corrêa fizeram um jogo muito movimentado pela Série B. A Macaca saiu na frente no final do 1° tempo, levou a virada no início da segunda etapa, mas conseguiu ficar em vantagem com dois gols de falta. Com o resultado, a equipe campineira ficou ainda mais longe do Z-4, enquanto que os visitantes perderam a chance de entrar no G-4.
Agora, os dois clubes voltam a campo no próximo sábado (11). Às 11h, a Ponte Preta enfrenta o Cruzeiro, fora de casa. Por outro lado, o Sampaio Corrêa recebe o Operário-PR, às 16h30. Ambas partidas são válidas pela 23ª rodada do Brasileirão Série B.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSComeço sem emoçõesOs primeiros movimentos da partida no Moisés Lucarelli não teve muitas emoções. Com a bola, a Ponte Preta encontrou dificuldades para trabalhar os passes e acabou cometendo erros na armação das jogadas. Bem compacta, a defesa do Sampaio não teve problemas para fazer os cortes.
Por sua vez, a equipe visitante optou pelas jogadas em velocidade e na transição rápida entre o setor de meio de campo e ataque. Apesar disso, não obteve êxito.
Bola parada como soluçãoEm casa, a Ponte seguiu com o maior tempo de posse e, por diversas vezes, tentou chegar pelo chão, mas não conseguiu furar o grande bloqueio defensivo do time maranhense. Entretanto, a bola pouco chegou nos atacantes até a metade da etapa inicial.
Com problemas para chegar tocando, a Macaca encontrou na bola parada a solução para assustar. Em cobrança de falta, Moisés acertou o travessão do gol defendido por Luiz Daniel.
De tanto insistir...O jogo na primeira etapa foi todo da Ponte Preta. A equipe paulista pressionou e até forçou certas jogadas buscando o gol de abertura do placar. Léo Naldi e Richard pararam em Luiz Daniel nas suas tentativas, enquanto que Cleylton mandou fora.
Quando tudo parecia definido no primeiro tempo, veio o gol. Em um contra-ataque rápido, Marcos Júnior tocou para Richard. Na entrada da área, o atacante serviu Fessin, que na saída de Luiz Daniel tocou por baixo do goleiro para abrir o placar.
Buscando o resultadoNa volta do intervalo, o técnico Felipe Surian mexeu no Sampaio Corrêa visando dar mais ofensividade ao seu time. Contudo, quem chegou primeiro foi a Ponte Preta. Rafael Santos cruzou, e Rodrigão apareceu livre para fazer o segundo. Mas, o lance foi invalidado por um impedimento.
Depois do susto, o time visitante entrou de vez no jogo e começou a criar boas oportunidades. Aos 11 minutos, Ferreira saiu frente a frente com Ivan e tentou o gol, mas o goleiro evitou o pior para a Macaca. Entretanto, no escanteio, Joécio apareceu livre e estufou as redes da equipe da casa, deixando tudo igual em Campinas.
Golaço em dose duplaO jogo ganhou ainda mais emoção depois do empate no Moisés Lucarelli. Pouco depois de deixar tudo igual, o Sampaio Corrêa virou. Em contra-ataque rápido, Ciel encontrou Jean Silva em velocidade pelo meio. O atacante dominou e mandou uma bomba no canto direito alto de Ivan, sem chances para o goleiro.
Atrás no placar, a Ponte se lançou ao ataque e, por pouco, não fez o segundo em um erro bizarro de Luis Gustavo, que ficou indeciso junto do goleiro. Moisés roubou a bola, driblou Luiz Daniel e bateu, mas acertou o travessão. Mas, quem não errou foi Rafael Santos. Em cobrança ensaiada de falta, o lateral soltou uma bomba no canto esquerdo, sem chances de defesa.
Mais uma viradaO gol de falta de Felipe Santos injetou ainda mais ânimo na Ponte Preta. Moisés tentou mais uma vez na bola parada e parou em Luiz Daniel. Pouco depois, Yago Henrique cabeceou no canto, a bola bateu na trave, cruzou na frente do gol, mas não entrou.
Quando a partida perdeu um pouco de ritmo, veio novamente a bola parada para decidir o confronto. Se no empate foi o lateral-esquerdo, Rafael Santos, que marcou, aos 44 minutos foi a vez do lateral-direito, Felipe Albuquerque, soltar uma bomba e virar o jogo para a Macaca e definir o placar de 3 a 2.FICHA TÉCNICAPONTE PRETA 3 X 2 SAMPAIO CORRÊALocal: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SPData/Horário: 03 de setembro de 2021 (sexta-feira), às 19hÁrbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Cicero Alessandro de Souzao (MS)Gols: Fessin (47'/1°T) (1-0), Joécio (11'/2°T) (1-1), Jean Silva (18'/2°T) (1-2), Rafael Santos (25'/2°T) (2-2), Felipe Albuquerque (44'/2°T) (3-2)Cartões amarelos: Moisés, João Veras (Ponte Preta), Joécio, Betinho, Jean Silva, Luis Gustavo (Sampaio Corrêa)
PONTE PRETA: Ivan; Felipe Albuquerque, Cleylton, Ednei e Rafael Santos; Léo Naldi (Lucas Cândido, aos 2'/2°T), Marcos Júnior e Fessin (Yago Henrique, aos 17'/2°T); Richard (Iago, aos 17'/2°T), Rodrigão (João Veras, aos 45'/2°T) e Moisés. Técnico: Gilson Kleina.
SAMPAIO CORRÊA: Luiz Daniel; Watson (Luis Gustavo, aos 0'/2°T), Joécio, Éder Lima e Mascarenhas; Betinho (Márcio Araújo, aos 37'/2°T), Ferreira e Eloir (Pimentinha, aos 0'/2°T); Jean Silva, Ciel (Diego Cardoso, aos 37'/2°T) e Nadson (Daniel Costa, aos 45'/2°T). Técnico: Felipe Surian.