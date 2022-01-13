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futebol

Ponte Preta derrota Jacupiense e encara o Fluminense na Copa São Paulo

Em jogo truncado, a Macaca avançou com gol de pênalti marcado por Mauricio...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 22:33

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 22:33

No Estádio José Lancha Filho, a Ponte Preta confirmou o favoritismo e bateu o Jacupiense por 1 a 0. O gol da vitória saiu com Maurício, em cobrança de pênalti.
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Rival
Na próxima fase, a Ponte Preta mede forças contra o Fluminense, em jogo que promete muito na terceira fase.
O jogo
Com desfalques por Covid-19, a Ponte Preta entrou em campo e precisou lidar com as péssimas condições do gramado, muito prejudicado por causa das chuvas. Sem muita emoção, os primeiros 45 minutos encerraram sem gols.
Na etapa final, a Macaca voltou mais concentrada para resolver a situação e rapidamente chegou ao gol. Bruno José foi derrubado na grande área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Mauricio bateu firme e abriu o placar. O Jacupiense resolveu se lançar ao ataque e reclamou de dois pênaltis não marcados. Melhor para a Ponte Preta, que comemorou a classificação.
Crédito: PontePretaestánaTerceiraFasedaCopaSP(Divulgação/PontePreta

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