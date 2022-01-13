Ponte Preta derrota Jacupiense e encara o Fluminense na Copa São Paulo

No Estádio José Lancha Filho, a Ponte Preta confirmou o favoritismo e bateu o Jacupiense por 1 a 0. O gol da vitória saiu com Maurício, em cobrança de pênalti.

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Rival

Na próxima fase, a Ponte Preta mede forças contra o Fluminense, em jogo que promete muito na terceira fase.

O jogo

Com desfalques por Covid-19, a Ponte Preta entrou em campo e precisou lidar com as péssimas condições do gramado, muito prejudicado por causa das chuvas. Sem muita emoção, os primeiros 45 minutos encerraram sem gols.

Na etapa final, a Macaca voltou mais concentrada para resolver a situação e rapidamente chegou ao gol. Bruno José foi derrubado na grande área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Mauricio bateu firme e abriu o placar. O Jacupiense resolveu se lançar ao ataque e reclamou de dois pênaltis não marcados. Melhor para a Ponte Preta, que comemorou a classificação.