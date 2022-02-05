Polivalente, mas inconstante: confira a análise sobre Zé Gabriel de repórter que cobre o Internacional

A negociação - em fase final - que levou Bruno Gomes para o Internacional fez chegar ao Vasco um jogador também jovem, mas que mostrou muita irregularidade na carreira até aqui. Zé Gabriel, de 23 anos, é polivalente, mas ainda busca um momento de consistência. É o que explica Diogo Rossi, repórter da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre (RS).- Zé Gabriel foi contratado pelo Internacional para ser um meia. Ele era centroavante no Corinthians. Mas foi colocado como volante no time de Eduardo Coudet. Ele não fez muitos bons jogos, mas demonstrou qualidade. Depois, em 2021, com a chegada do Miguel Ángel Ramirez, ele foi escalado como zagueiro - afirmou Diogo Rossi ao LANCE!. E justificou:

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- O treinador precisava de jogadores com boa saída de bola. Zé Gabriel até fez bons jogos, mas ficou marcado por algumas partidas ruins e resultados que até mesmo ocasionaram a demissão do treinador. Desde então ele não conseguiu mais jogar. Sofreu sem espaço e com pequenas lesões - recordou o repórter.

Zé Gabriel foi contratado pelo Inter junto ao Corinthians ainda nas categorias de base. No Colorado desde 2018, ele estreou como profissional no ano seguinte. Disputou 36 jogos em 2020 e 22 em 2021.

- Recentemente ele foi utilizado de novo como volante, mas sem grandes partidas. O ambiente no Internacional também não era o ideal pra ele. Chegou-se à conclusão de que ele precisava de novos ares. Desde o início do ano ele já estava afastado do elenco - ponderou Diogo.

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O contexto dos atletas trocados, portanto, é semelhante. No Vasco, Bruno Gomes não pretendia mais entrar em campo, chegou a entrar na Justiça, mas retirou a ação. Sentia que não tinha mais clima. Para o jornalista que acompanhou a carreira de Zé Gabriel, o agora ex-jogador do Internacional deverá ser opção como primeiro volante.

- Para as funções que faz, ele tem bom passe curto e é bom de cabeça. Não é um jogador muito veloz. Tem explosão, sabe fazer coberturas. É melhor volante do que zagueiro - finalizou.