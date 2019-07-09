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Operação Primeiro Tempo

Polícia de MG faz buscas e apreensões na sede do Cruzeiro

A diretoria do time é investigada por supostas transações fiscais irregulares e lavagem de dinheiro

Publicado em 

09 jul 2019 às 19:38

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 19:38

Treinamento na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Time Cruzeiro Crédito: Vinnicius Silva
A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu, nesta terça-feira (09), mandados de busca a apreensão na sede do Cruzeiro Esporte Clube e nas casas de dirigentes do clube, em Belo Horizonte. A diretoria do time é investigada por supostas transações fiscais irregulares e lavagem de dinheiro na Operação Primeiro Tempo.
Os agentes também estiveram no galpão da torcida organizada Máfia Azul, além das residências do presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, do vice-presidente, Itair Machado, e do diretor-geral, Sérgio Nonato.
De acordo com a corporação, cerca de 100 agentes participaram das diligências. Os detalhes não foram divulgados porque a investigação está em segredo de Justiça.
As supostas irregularidades no Cruzeiro foram divulgadas primeiramente, no mês passado, pelo Programa Fantástico, da Rede Globo.
Em nota divulgada à imprensa, o clube afirmou que apoia as investigações.
"A diretoria do Cruzeiro Esporte Clube vem a público manifestar seu apoio às apurações das denúncias feitas pelo programa Fantástico, da Rede Globo, no dia 26 de maio passado. O clube informa que entregou às autoridades toda a documentação solicitada para a investigação. Lamentamos apenas que este fato esteja acontecendo exatamente às vésperas de uma decisão importante na Copa do Brasil. O Cruzeiro Esporte Clube informa que continuará à disposição das autoridades competentes para quaisquer tipos de outros esclarecimentos necessários", diz a nota.

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