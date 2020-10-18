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'Poderia ter sido melhor, mas ficamos satisfeitos', diz Danilo Barcelos após garantir empate do Fluminense

Lateral-esquerdo deu assistência para Luiz Henrique e fez o gol que selou o placar de 2 a 2 do Tricolor diante do Ceará neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 21:30

LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 21:30
Crédito: Danilo Barcelos marca o meia Fernando Sobral durante partida contra o Ceará (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense teve trabalho para arrancar o empate em 2 a 2 com o Ceará, neste sábado, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de cruzamento perfeito para o atacante Luiz Henrique abrir o placar e do gol que selou o resultado, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos afirmou que, apesar de entender que o placar poderia ter sido melhor, pois impediu o time de entrar no G-4, está satisfeito com o ponto conquistado.
Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
— Nós temos que ter consciência de que fizemos um grande jogo novamente, lutando até o fim. Erramos, é claro, mas a equipe está subindo de produção. O torcedor está feliz pela nossa entrega. Estamos fazendo o que foi a história do Fluminense sempre, buscando o resultado em todas as partidas. Hoje levamos um ponto. Poderia ter sido melhor, mas ficamos satisfeitos — disse o camisa 14 ao canal "Premiere", logo após a partida.​​Luiz Henrique também saiu satisfeito do Maracanã. Afinal, o gol de cabeça que marcou aos 12 minutos de jogo foi o primeiro do atacante, de 19 anos, como profissional.
— É muito bom fazer gol no profissional. Sempre sonhei em estar aqui em cima — disse o jogador ao "Premiere" durante o intervalo.
O Fluminense voltará a jogar no dia 25, domingo, às 16 horas, quando receberá o Santos no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão.

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