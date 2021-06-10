Poder criativo do Bahia é exaltado por Dado Cavalcanti

Crédito: Treinador falou em 11 oportunidades claras de marcar (Felipe Oliveira/EC Bahia

Apesar de ter ganhado novamente do Vila Nova por 1 a 0 pela Copa do Brasil, um elemento que chamou a atenção no confronto decisivo em relação ao Bahia foi justamente o placar magro no estádio de Pituaçu diante de um adversário que não mostrou poder de reação.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Em entrevista coletiva, o técnico Dado Cavalcanti preferiu pontuar o fato de que houveram muitas oportunidades claras criadas pelo sistema ofensivo do Esquadrão bem como a dificuldade da competição em seu caráter eliminatório onde Palmeiras (diante do CRB) e Cruzeiro (frente a Juazeirense) caíram mesmo contando com o favoritismo histórico e a vitória no confronto de ida.

Além disso, Dado ressaltou que o confronto apresentou uma situação completamente atípica onde, além de falhas de conclusão, o arqueiro do time goiano, Georgemy, fez uma partida digna de muitos elogios mesmo tendo cometido o erro na saída de bola que resultou no gol feito por Gilberto.

- Criamos muito. Tivemos 11 chances claras de gol em um jogo. Destaco também a atuação do goleiro do Vila. Fez uma atuação estupenda. Para mim, foi o melhor em campo, mesmo com a falha no gol de Gilberto. Inclusive, houve erro forçado. Gilberto forçou o erro do goleiro. Se não estivesse pressionado, a bola não entrava. Entendo que hoje não tivemos tanta tranquilidade no último passe, na última bola para fazer a conclusão. Valorizo a criação, criamos muito. E sabemos que, em condições normais, podemos fazer muito mais gols do que foi feito hoje - relatou o treinador.