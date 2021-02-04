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Pochettino evita falar sobre possível chegada de Messi ao PSG: 'Não quero ser mal interpretado'

Craque do Barcelona tem contrato com a equipe catalã até o fim da temporada e interessa ao PSG. Argentinos do elenco parisiense fazem campanha por sua contratação...
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Publicado em 

04 fev 2021 às 15:17

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 15:17

Crédito: ALAIN JOCARD / AFP
Após Paredes e Dí Maria torcerem pela chegada de Messi ao Paris Saint-Germain, o técnico do clube francês, Mauricio Pochettino, preferiu não se manifestar a respeito. O técnico argentino, em coletiva de imprensa, disse que "não quer ser mal interpretado".
+ Veja a tabela da Ligue 1- Não vou falar sobre o comentário do nosso jogador, como você sabe, porque minhas palavras podem ser mal interpretadas e, então, essas palavras podem ir para outro país de outra maneira - disse Pochettino após a vitória do PSG sobre o Nîmes, na última quarta-feira.
+ Veja o Top 20 contratações mais caras da janela de inverno da Europa
Pochettino, no entanto, afirmou, sem citar nomes, que o clube parisiense está buscando reforços para a próxima temporada, mas que este tema é para a direção.
- Não quero citar nomes, não quero pensar no futuro. Tenho certeza que o clube está trabalhando em diversas situações para melhorar. Portanto, vamos deixar o clube trabalhando em silêncio, em segredo, em ordem ter uma equipa melhor e com mais possibilidades de vencer - concluiu.

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