Pochettino evita falar sobre possível chegada de Messi ao PSG: 'Não quero ser mal interpretado'

Crédito: ALAIN JOCARD / AFP

Após Paredes e Dí Maria torcerem pela chegada de Messi ao Paris Saint-Germain, o técnico do clube francês, Mauricio Pochettino, preferiu não se manifestar a respeito. O técnico argentino, em coletiva de imprensa, disse que "não quer ser mal interpretado".

+ Veja a tabela da Ligue 1- Não vou falar sobre o comentário do nosso jogador, como você sabe, porque minhas palavras podem ser mal interpretadas e, então, essas palavras podem ir para outro país de outra maneira - disse Pochettino após a vitória do PSG sobre o Nîmes, na última quarta-feira.

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Pochettino, no entanto, afirmou, sem citar nomes, que o clube parisiense está buscando reforços para a próxima temporada, mas que este tema é para a direção.