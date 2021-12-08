PM-SP divulga imagens sobre cartaz rasgado de criança no jogo do Corinthians; assista

A Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou as imagens de uma policial rasgando o cartaz que a torcedora Ester, de 9 anos, tentou levar para o goleiro Cássio no jogo de domingo, entre Corinthians e Grêmio, e o jogando no lixo na Neo Química Arena.

"A Polícia Militar lamenta que a jovem Ester tenha sido exposta dessa forma pelas suas responsáveis e esclarece que muitas das ações da Instituição podem ser encaradas como antipáticas, ou mesmo insensíveis, contudo, visam resguardar a segurança de todas as pessoas presentes nos locais de evento. A Instituição deixa claro que mantém as portas de seus quarteis abertas para que a sociedade possa conhecer seu trabalho e suas diversas missões na segurança pública".