Placares magros marcam o dia na Copa Africana de Nações; confira

O segundo dia da Copa Africana de Nações foi bastante movimentado nesta segunda-feira. Senegal, Guiné, Marrocos, e Gabão venceram os seus respectivos duelos, todos pelo placar mínimo de 1 a 0. Ainda restam sete jogos para o encerramento da primeira rodada da competição.+ Lucas Paquetá marca, mas Lyon e PSG ficam apenas no empate pelo Campeonato FrancêsO jogo que abriu a segunda-feira na competição ocorreu entre Senegal e Zimbábue, vencido pelos senegaleses, com gol de pênalti de Sadio Mané aos 52 minutos do segundo tempo. Logo depois, Guiné venceu a seleção de Malawi, com gol de Issiaga Sylla, aos 35 minutos da etapa inicial.
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Terceiro jogo do dia, Marrocos x Gana terminou com vitória dos marroquinos, com gol de Sofiane Boufal, aos 38 minutos do segundo tempo. Fechando o dia, Gabão venceu a seleção de Comores com gol de Aaron Boupendza, aos 16 minutos do primeiro tempo.
Nesta terça-feira, três jogos movimentam o torneio: Argélia x Serra Leoa, Nigéria x Egito, e Sudão x Guiné-Bissau. As duas melhores equipes de cada um dos seis grupos avançam à próxima fase. O torneio de 2022 ocorre em Camarões, e na última edição, a Argélia se sagrou campeã.