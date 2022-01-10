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Placares magros marcam o dia na Copa Africana de Nações; confira

Senegal, Guiné, Marrocos, e Gabão venceram seus duelos, todos pelo placar de 1 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 17:54

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 17:54

O segundo dia da Copa Africana de Nações foi bastante movimentado nesta segunda-feira. Senegal, Guiné, Marrocos, e Gabão venceram os seus respectivos duelos, todos pelo placar mínimo de 1 a 0. Ainda restam sete jogos para o encerramento da primeira rodada da competição.+ Lucas Paquetá marca, mas Lyon e PSG ficam apenas no empate pelo Campeonato FrancêsO jogo que abriu a segunda-feira na competição ocorreu entre Senegal e Zimbábue, vencido pelos senegaleses, com gol de pênalti de Sadio Mané aos 52 minutos do segundo tempo. Logo depois, Guiné venceu a seleção de Malawi, com gol de Issiaga Sylla, aos 35 minutos da etapa inicial.
+ PSG mira contratação de Lukaku para substituir Mbappé, diz jornal
Terceiro jogo do dia, Marrocos x Gana terminou com vitória dos marroquinos, com gol de Sofiane Boufal, aos 38 minutos do segundo tempo. Fechando o dia, Gabão venceu a seleção de Comores com gol de Aaron Boupendza, aos 16 minutos do primeiro tempo.
Nesta terça-feira, três jogos movimentam o torneio: Argélia x Serra Leoa, Nigéria x Egito, e Sudão x Guiné-Bissau. As duas melhores equipes de cada um dos seis grupos avançam à próxima fase. O torneio de 2022 ocorre em Camarões, e na última edição, a Argélia se sagrou campeã.
Crédito: SegundodiadaCopaAfricanadeNaçõestemvitóriasdeSenegal,Guiné,MarrocoseGabão(Divulgação

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