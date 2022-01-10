Placares magros marcam o dia na Copa Africana de Nações; confira

O segundo dia da Copa Africana de Nações foi bastante movimentado nesta segunda-feira. Senegal, Guiné, Marrocos, e Gabão venceram os seus respectivos duelos, todos pelo placar mínimo de 1 a 0. Ainda restam sete jogos para o encerramento da primeira rodada da competição.+ Lucas Paquetá marca, mas Lyon e PSG ficam apenas no empate pelo Campeonato FrancêsO jogo que abriu a segunda-feira na competição ocorreu entre Senegal e Zimbábue, vencido pelos senegaleses, com gol de pênalti de Sadio Mané aos 52 minutos do segundo tempo. Logo depois, Guiné venceu a seleção de Malawi, com gol de Issiaga Sylla, aos 35 minutos da etapa inicial.