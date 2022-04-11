Pjanic vai ser devolvido pelo Besiktas ao Barcelona

Pjanic está de saída do Besiktas! O diretor do clube turco, Ceyhun Kazanci, revelou que o jogador será devolvido ao Barcelona ao fim da temporada. O meia tem contrato com o time espanhol até 2024.> Lewandowski possui acordo com o Barcelona, segundo canal

- Pjanic está emprestado à nossa equipe desde o início da temporada. No entanto, não vamos continuar com ele na próxima temporada - disse o diretor ao jornal ‘As’.

O meia de 32 anos chegou ao Besiktas em setembro de 2021, mas não ganhou destaque na equipe. Pjanic vem sendo reserva nos últimos jogos e ficou de fora por dois meses por conta de lesão.