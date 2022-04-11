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futebol

Pjanic vai ser devolvido pelo Besiktas ao Barcelona

Diretor do clube turco, Ceyhun Kazanci, revelou que o jogador não está nos planos da equipe para a próxima temporada
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LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 15:37

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:37

Pjanic está de saída do Besiktas! O diretor do clube turco, Ceyhun Kazanci, revelou que o jogador será devolvido ao Barcelona ao fim da temporada. O meia tem contrato com o time espanhol até 2024.> Lewandowski possui acordo com o Barcelona, segundo canal
- Pjanic está emprestado à nossa equipe desde o início da temporada. No entanto, não vamos continuar com ele na próxima temporada - disse o diretor ao jornal ‘As’.
O meia de 32 anos chegou ao Besiktas em setembro de 2021, mas não ganhou destaque na equipe. Pjanic vem sendo reserva nos últimos jogos e ficou de fora por dois meses por conta de lesão.
Crédito: PjanicvairetornaraoBarcelonanapróximatemporada(Foto:MiguelRuiz/Barcelona

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