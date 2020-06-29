Pjanic é oficializado como novo reforço do Barcelona

O Barcelona oficializou a contratação do meio-campista bósnio Pjanic. A transação que o levou da Juventus para a Catalunha custou 60 milhões de euros (R$ 366 milhões) fixos e cinco milhões de euros (R$ 30 milhões) variáveis. O jogador de 30 anos assinou um contrato até 2024 e terá multa de 400 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões).
O atleta só irá se juntar ao elenco após a disputa da Liga dos Campeões, assim como Arthur, que fez o movimento contrário. O médico culé, Javier Yanguas, que viajou com o brasileiro para Turim, se encarregou de realizar as avaliações médicas de Pjanic ainda na Itália, dando sinal verde para os dirigentes blaugranas.
A negociação se arrastava desde abril, mas foi concretizada nesta segunda-feira. A contratação também foi benéfica do ponto de vista econômico para o Barça, pois o valor não entrará no balanço econômico desta temporada, mas somente da próxima, quando as parcelas começam a serem pagas.
Pjanic e Arthur estavam em casos semelhantes, pois não possuíam a confiança dos seus clubes para permanecerem. O brasileiro ainda fez um esforço maior para permanecer na Catalunha, mas se rendeu devido a falta de oportunidades e ao intenso interesse da Velha Senhora. É uma nova oportunidade para dois bons meio-campistas.E MAIS:Barcelona oficializa venda do brasileiro Arthur à JuventusBarcelona oferece Rakitic ao Paris Saint-GermainKlopp revela que acha Guardiola o melhor treinador do mundoLayvin Kurzawa renova com o Paris Saint-Germain por quatro anos E MAIS: