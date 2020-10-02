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futebol

Pjanic, após sorteio da Champions: 'Será emocionante voltar a Turim'

Meio-campista de 30 anos passou quatro na Juventus, até se mudar para o Barcelona. Arthur também reencontrará seu ex-clube na fase de grupos da Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 13:56

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 13:56

Crédito: Reprodução
O sorteio dos grupos da Liga dos Campeões reservou o duelo entre Barcelona e Juventus na mesma chave, que fará com que Messi e Cristiano Ronaldo se encontrem. No entanto, o confronto colocará frente a frente também Pjanic e Arthur, que fizeram o caminho inverso: enquanto o bósnio saiu da Itália e foi para a Espanha, o brasileiro deixou a Catalunha e se mudou para Turim.E o meio-campista agora do Barcelona comemorou o confronto contra seu ex-time. Nas redes sociais, Pjanic se disse feliz por voltar ao Juventus Stadium, onde passou quatro temporadas.
- Será uma grande emoção voltar a Turim. Também porque sempre adorei vencer no Juventus Stadium de todo o coração. Mal posso esperar para te ver novamente em breve. O grupo que nos confrontou é difícil, mas a Liga dos Campeões não é para quem gosta do simples - disse Pjanic.

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