Pjanic, após sorteio da Champions: 'Será emocionante voltar a Turim'

O sorteio dos grupos da Liga dos Campeões reservou o duelo entre Barcelona e Juventus na mesma chave, que fará com que Messi e Cristiano Ronaldo se encontrem. No entanto, o confronto colocará frente a frente também Pjanic e Arthur, que fizeram o caminho inverso: enquanto o bósnio saiu da Itália e foi para a Espanha, o brasileiro deixou a Catalunha e se mudou para Turim.E o meio-campista agora do Barcelona comemorou o confronto contra seu ex-time. Nas redes sociais, Pjanic se disse feliz por voltar ao Juventus Stadium, onde passou quatro temporadas.