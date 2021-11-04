Piton voltar a ficar à disposição, e Corinthians segue preparação para pegar o Fortaleza

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o terceiro dia de preparação para encarar o Fortaleza, em jogo marcado para o próximo sábado, às 17h, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão-2021. Lucas Piton está recuperado e pronto para voltar aos relacionados.Depois de dois dias com os titulares em atividades regenerativas, os atletas participaram do aquecimento no Campo 1 e, na sequência, foram ao Campo 2 para um treino de posse de bola, o primeiro da semana com todo o elenco.

Em seguida, os jogadores foram divididos pela comissão técnica. No próprio Campo 1, o técnico Sylvinho comandou um treino específico para os zagueiros e laterais. Simultaneamente, no Campo 2, os auxiliares Doriva e Alex Meschini prepararam uma atividade de passes, cruzamentos e finalizações para os atletas de meio-campo e ataque.Na última parte do treinamento, Sylvinho organizou uma atividade de bolas paradas defensivas de olho no adversário do próximo sábado.

O lateral-esquerdo Lucas Piton concluiu a transição e treinou com o restante do grupo. Com isso, ele deverá estar na lista de relacionados para o jogo e será uma das opções de Sylvinho no banco de reservas. Outro que volta é o goleiro Cássio, que cumpriu suspensão contra a Chapecoense e será o titular no gol. Além de Xavier, que estava suspenso e poderá novamente ser utilizado.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.