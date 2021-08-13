Piton e Giuliano participam de treino do Corinthians e não devem ser problemas contra o Ceará

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O treinamento do Corinthians nesta sexta-feira (13) contou com a presença do lateral-esquerdo Lucas Piton e do meia Giuliano, ausências na atividade do dia anterior, na Neo Química Arena.

O defensor havia sido liberado para tratar um incômodo na região lombar e também retirar o seu passaporte italiano, enquanto o central foi preservado para fazer trabalho interno

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAmbos devem ficar à disposição do técnico Sylvinho para o duelo deste domingo (15), contra o Ceará, às 16h, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida também deve marcar a reestreia do meia Renato Augusto, após cinco anos e meio. O camisa 8 participou integralmente do treino desta sexta-feira (13), mas deve começar apenas no banco de reservas o duelo contra o Vozão, isso porque o atleta não atua desde dezembro do ano passado e retomará as condições de jogo gradativamente.