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Piton e Giuliano participam de treino do Corinthians e não devem ser problemas contra o Ceará

Dupla havia ficado de fora da atividade da última quinta-feira (12), na Neo Química Arena...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 19:20
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O treinamento do Corinthians nesta sexta-feira (13) contou com a presença do lateral-esquerdo Lucas Piton e do meia Giuliano, ausências na atividade do dia anterior, na Neo Química Arena.
O defensor havia sido liberado para tratar um incômodo na região lombar e também retirar o seu passaporte italiano, enquanto o central foi preservado para fazer trabalho interno
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAmbos devem ficar à disposição do técnico Sylvinho para o duelo deste domingo (15), contra o Ceará, às 16h, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida também deve marcar a reestreia do meia Renato Augusto, após cinco anos e meio. O camisa 8 participou integralmente do treino desta sexta-feira (13), mas deve começar apenas no banco de reservas o duelo contra o Vozão, isso porque o atleta não atua desde dezembro do ano passado e retomará as condições de jogo gradativamente.
Renato tende a atuar apenas entre 15 e 30 minutos no compromisso deste fim de semana.

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