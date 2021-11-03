Piton avança em recuperação, e Corinthians segue preparação; titulares fazem regenerativo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treinamento preparatório para o duelo diante do Fortaleza, partida marcada para o próximo sábado, às 17h, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão-2021. Lucas Piton deu mais um passo na recuperação.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Assim como na última terça-feira, os atletas que aturam por mais de 45 minutos na vitória do Timão por 1 a 0 sobre a Chapecoense trabalharam na parte interna do CT com a equipe de fisioterapia em atividades regenerativas.

As exceções foram os zagueiros Gil e João Victor, além dos meio-campistas Du Queiroz e Gabriel Pereira, que foram ao gramado, mas participaram apenas do aquecimento com os demais companheiros e completaram o treinamento na academia. Nesta quinta-feira, todos devem estar à disposição no gramado.No Campo 2, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade coletiva em espaço reduzido com os atletas. Foram jogos com curta duração, mas com intensidade.

Em transição com a preparação física, o lateral-esquerdo Lucas Piton participou do treino do dia e pode retornar aos relacionados no próximo sábado. Mesmo assim, o lateral Reginaldo, do sub-20 do Corinthians, trabalhou mais uma vez com o grupo. Quem volta com certeza é o goleiro Cássio, que cumpriu suspensão e está novamente à disposição, assim como o volante Xavier.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.