Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Piquerez é convocado pela Seleção Uruguaia e desfalcará o Palmeiras no Brasileirão
futebol

Piquerez é convocado pela Seleção Uruguaia e desfalcará o Palmeiras no Brasileirão

Lateral reforçará a Celeste em dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 12:00

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 12:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Figura constante nas listas do técnico Óscar Tabárez, o lateral esquerdo Piquerez foi convocado pela Seleção Uruguaia nesta sexta-feira (05) e será desfalque no Palmeiras em pelo menos dois jogos do Campeonato Brasileiro. O defensor terá compromissos diante de Argentina, no dia 12 de novembro, e Bolívia, no dia 16, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.
Pogba pode deixar o United, Real Madrid vai atrás de “novo” Haaland, Duílio abre as portas do CT para Paulinho… O Dia do Mercado!
Durante o período em que estiver à serviço da Celeste, os comandados de Abel Ferreira entrarão em campo diante de Atlético-GO, em 10 de novembro, no Allianz Parque, e Fluminense, no dia 14, no Rio de Janeiro.
Veja a tabela completa do BrasileirãoUm dia após o Uruguai enfrentar a Bolívia, em La Paz, o Verdão terá pela frente o clássico diante do São Paulo, na casa palmeirense. A presença do lateral não é certa e dependerá de uma logística específica. Sendo assim, é provável que uruguaio não encare o Tricolor.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O último jogo de Piquerez antes de se apresentar à seleção será neste domingo, às 16h (de Brasília), quando o Palmeiras encara o Santos, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados