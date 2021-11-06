Piquerez é convocado pela Seleção Uruguaia e desfalcará o Palmeiras no Brasileirão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Figura constante nas listas do técnico Óscar Tabárez, o lateral esquerdo Piquerez foi convocado pela Seleção Uruguaia nesta sexta-feira (05) e será desfalque no Palmeiras em pelo menos dois jogos do Campeonato Brasileiro. O defensor terá compromissos diante de Argentina, no dia 12 de novembro, e Bolívia, no dia 16, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Pogba pode deixar o United, Real Madrid vai atrás de “novo” Haaland, Duílio abre as portas do CT para Paulinho… O Dia do Mercado!

Durante o período em que estiver à serviço da Celeste, os comandados de Abel Ferreira entrarão em campo diante de Atlético-GO, em 10 de novembro, no Allianz Parque, e Fluminense, no dia 14, no Rio de Janeiro.

Veja a tabela completa do BrasileirãoUm dia após o Uruguai enfrentar a Bolívia, em La Paz, o Verdão terá pela frente o clássico diante do São Paulo, na casa palmeirense. A presença do lateral não é certa e dependerá de uma logística específica. Sendo assim, é provável que uruguaio não encare o Tricolor.

Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada