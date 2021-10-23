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futebol

Pintado quer permanecer no comando da Chapecoense

Treinador acredita que ele e a sua comissão técnica merecem a continuidade na Arena Condá...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 11:29

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 11:29

Crédito: Pintado quer ficar na Chape (Marcio Cunha/Chape
Virtual rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense luta nas últimas rodadas e tem no técnico Pintado um norte para o futuro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Consciente que o seu trabalho é praticamente uma missão impossível nesta temporada, o treinador começa a projetar 2022 e manifesta a sua vontade de permanecer na Arena Condá.
‘Eu acho que mereço e tenho convicção disso, do meu trabalho e da comissão. Vai além das quatro linhas. Entendemos o momento esportivo, financeiro e político da Chapecoense. Com certeza, o clube consegue encontrar profissionais melhores que eu, mas com mais vontade de vencer do que eu, isso garanto que não. Minha convicção é de ficar, mas não depende de mim. Não sou um treinador que cai de paraquedas. Eu me preparei’, afirmou.
Enquanto o futuro não chega, a Chapecoense de Pintado aparece na lanterna do Brasileirão, com 13 pontos conquistados.

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