Pintado quer permanecer no comando da Chapecoense

Consciente que o seu trabalho é praticamente uma missão impossível nesta temporada, o treinador começa a projetar 2022 e manifesta a sua vontade de permanecer na Arena Condá.

‘Eu acho que mereço e tenho convicção disso, do meu trabalho e da comissão. Vai além das quatro linhas. Entendemos o momento esportivo, financeiro e político da Chapecoense. Com certeza, o clube consegue encontrar profissionais melhores que eu, mas com mais vontade de vencer do que eu, isso garanto que não. Minha convicção é de ficar, mas não depende de mim. Não sou um treinador que cai de paraquedas. Eu me preparei’, afirmou.