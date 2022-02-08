Pifou o secador? Palmeiras bate o Al Ahly e vai para a final do Mundial

O Palmeiras está na final do Mundial do Clubes! Nesta terça-feira, em Abu Dhabi, o Alviverde bateu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, e garantiu sua vaga para disputar o tão sonha título. Com belos gols de Raphael Veiga e Dudu, a equipe de Abel Ferreira fez uma partida segura, abriu vantagem e jogou com inteligência. Agora a próxima etapa será no sábado, às 13h30 (de Brasília), contra o vencedor do duelo entre Chelsea e Al Hilal, da Arábia Saudita.> AS NOTAS DO JOGO AQUI: Dudu inspirado e Veiga decisivo garantem classificação do Palmeiras à final do MundialTABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Seguro, Verdão circula a bola, marca alto e abre o placar contra os egípcios

O jogo começou como se esperava, com o Palmeiras com a posse de bola, enquanto o adversário se mantinha no campo de defesa. Com isso, o time de Abel Ferreira passou a adotar uma marcação alta, que durante os 15 primeiros minutos dificultou muito a saída do Al Ahly. Um lance perto de se tornar uma chance foi um cabeceio travado de Raphael Veiga, mas nada mais do que isso.

A partir dali, já sem o ímpeto inicial, o Alviverde começou a sofrer com algumas bolas mal passadas no campo de ataque, viravam contragolpe do egípcios, mas apesar de alguns vacilos individuais, o sistema defensivo palmeirense foi seguro e neutralizo o perigo. Weverton não precisou fazer suas defesas. Veiga, de novo, quase teve uma chance, mas teve chute travado dentro da área.

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Depois de variar entre marcar alto e circular a bola na defesa, o Palmeiras voltou a deixar a bola com o Al Ahly. Em um desses lances, aos 38 minutos, Zé Rafael recuperou a posse no campo de ataque e Danilo tocou rápido para Dudu, que por sua vez deu um passe genial para Raphael Veiga sair cara a cara com o goleiro e finalizar para fazer mais um gol em partida decisiva.

A abertura do placar era justa e ele poderia ter sido ampliado em seguida, caso não houvesse tanta ansiedade para resolver as jogadas. Depois de boa tabela, Rony recebeu em profundidade com liberdade, mas não olhou para cruzar e deu no pé do adversário. No término do primeiro tempo, o Verdão tinha o jogo à sua feição, com vantagem e podem explorar os contra-ataques do rival.

Golaço de Dudu, ajuda do VAR e vaga na final garantida

A segunda etapa, como era previsto, começou do jeito que o Palmeiras gosta, com o Al Ahly tentando o ataque e o time de Abel Ferreira esperando. Não demorou muito e o Verdão ampliou o placar com um golaço. Rony tocou rápido para Veiga, que deixou um belo passe de calcanhar para Dudu. O camisa 7 arrancou do meio-campo, entrou na área e bateu forte para marcar o 2 a 0.

Com alterações, o Al Ahly passou a ter mais volume de ataque, enquanto o Palmeiras insistia em jogadas que atraíam o adversário para o seu campo. Apesar de não conseguir concluir com sustos, as chegadas preocupavam. Até que em mais uma perda de bola no meio, os egípcios avançaram e Mohamed arriscou, Weverton falhou e deu rebote para Sherif marcar. No entanto, havia impedimento na origem do chute e o VAR anulou o que seria o 2 a 1.

No último terço do segundo tempo, já com a vantagem administrada, o Al Ahly ainda teve um jogador expulso após Ashraf fazer falta violenta em Rony. O lance foi revisado pelo VAR, já que o árbitro de campo deu apenas amarelo. Mesmo com algumas tentativas no ataque, o Palmeiras não conseguiu o terceiro gol, mas por pouco não levou um, graças a Weverton e o travessão.

FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 2 x 0 AL AHLY-EGILocal: Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi (EAU)Data-Hora: 8/2/2022 - 13h30 (horário de Brasília)Árbitro: Clément Turpin (FRA)Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (FRA)VAR: Anton Shchetinn (AUS)Público/renda: Não divulgadosCartões amarelos: Afsha (AHL)Cartões vermelhos: Ashraf, aos 35'/2ºT (AHL)Gols: Raphael Veiga (38'/1ºT) (1-0), Dudu (3'/2ºT) (2-0)

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael (Atuesta, aos 40'/2ºT) e Gustavo Scarpa (Breno Lopes, aos 43'/2ºT); Raphael Veiga (Jailson, aos 32'/2ºT), Dudu (Wesley, aos 32'/2ºT) e Rony (Deyverson, aos 43'/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

AL AHLY: Aly Lofty; Ibrahim, Rami Rabia (Fathy, aos 8'/2ºT) e Ashraf; Mohamed Hany, Aliou Dieng, El Soulia (Abdelkader, aos 8'/2ºT) e Ali Maaloul; Elshahat (Sherif, aos 8'/2ºT), Taher Mohamed (Soliman, aos 28'/2ºT) e Magdy Afsha. Técnico: Pitso Mosimane.