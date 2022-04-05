Piá do Couto, Luizão vibra com primeiro título no profissional

O atacante Luizão está radiante. Em seu primeiro ano no time profissional do Coritiba, conquistou um titulo, o do Campeonato Paranaense deste ano, após vitória sobre o Maringá por 4 a 2, no Couto Pereira. O centroavante sempre sonhou com este dia e, enfim, ele chegou:

- Feliz demais por essa conquista. Tenho aprendido muito com meus companheiros de clube e com os atacantes do time. Ser campeão no profissional do Coxa é para guardar no coração - comentou.

Luizão tem entrado aos poucos no time de técnico paraguaio Gustavo Morínigo, mas soube aproveitar as chances que teve. Ele marcou um gol no campeonato, na vitória de virada no clássico diante do Paraná, por 2 a 1 na Vila Capanema.

- O primeiro a gente nunca esquece, né! Ainda mais por se tratar do fim de semana do meu aniversário. Um presente que ficará marcado na minha vida. Fico feliz por ter contribuído com esse gol. Espero fazer muito mais, assim como fiz na base - explicou.

O Coritiba conquistou o 39⁰ Campeonato Paranaense da história. É o clube com maior número de títulos da competição. Luizão levantou seu primeiro caneco no profissional, mas vale a pena lembrar que ele foi artilheiro e campeão da Copa do Brasil sub-20 do ano passado em cima do Botafogo. O atacante marcou seis gols na competição, inclusive na finalíssima, em Volta Redonda, onde o Coxa levantou o caneco inédito da competição.

Agora o Coritiba volta suas atenções para a reestreia na série A do Brasileiro, no próximo domingo, às 11h, no Couto Pereira, diante do Goiás.