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futebol

Philippe Coutinho perde o apoio do vestiário no Barcelona, diz emissora

Segundo a imprensa espanhola, elenco culé não ficou satisfeito com suposta declaração do brasileiro ao ver Ansu Fati machucado no fim da primeira etapa no jogo contrao Celta...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 09:31

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 09:31

O meia-atacante Philippe Coutinho está cada vez mais isolado no Barcelona. De acordo com a TV3, o elenco culé não gostou da atitude do atleta que teria se recusado a entrar em campo no último jogo contra o Celta após lesão de Ansu Fati no fim da primeira etapa.O brasileiro supostamente argumentou que não faria diferença substituir o jovem atacante catalão naquela altura da primeira etapa, pois o intervalo estava se aproximando. O camisa 14 também foi criticado pela postura pouco intensa durante o aquecimento dos jogadores.
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Coutinho possui contrato com o Barcelona até 2023, mas o clube busca uma saída para o atleta que tem um dos salários mais altos do plantel. Além disso, os blaugranas entendem que o meia-atacante não acrescenta muito do ponto de vista esportivo.
Ronald Koeman, ex-técnico da equipe culé, buscava dar chances ao atleta e o status do jogador é indefinido sob comando de Xavi. O novo treinador já trabalha com todo o grupo após a Data Fifa e nas próximas semanas será possível observas qual o papel de Coutinho no time.
Crédito: CoutinhoestáisoladonoBarcelona(Foto:LLUISGENE/AFP

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