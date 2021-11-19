Philippe Coutinho perde o apoio do vestiário no Barcelona, diz emissora

O meia-atacante Philippe Coutinho está cada vez mais isolado no Barcelona. De acordo com a TV3, o elenco culé não gostou da atitude do atleta que teria se recusado a entrar em campo no último jogo contra o Celta após lesão de Ansu Fati no fim da primeira etapa.O brasileiro supostamente argumentou que não faria diferença substituir o jovem atacante catalão naquela altura da primeira etapa, pois o intervalo estava se aproximando. O camisa 14 também foi criticado pela postura pouco intensa durante o aquecimento dos jogadores.

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Coutinho possui contrato com o Barcelona até 2023, mas o clube busca uma saída para o atleta que tem um dos salários mais altos do plantel. Além disso, os blaugranas entendem que o meia-atacante não acrescenta muito do ponto de vista esportivo.

Ronald Koeman, ex-técnico da equipe culé, buscava dar chances ao atleta e o status do jogador é indefinido sob comando de Xavi. O novo treinador já trabalha com todo o grupo após a Data Fifa e nas próximas semanas será possível observas qual o papel de Coutinho no time.