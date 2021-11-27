Philippe Coutinho marca, e Barcelona vence o Villarreal pelo Espanhol

O Barcelona teve atuação consistente e venceu o Villarreal neste sábado por 3 a 1, no Estádio pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols foam marcados por Frenkie de Jong, Depay e Philippe Coutinho. Chukwueze balançou as redes para os mandantes.O time de Xavi Hernández chegou ao terceiro jogo sem perder sob o comando do técnico. Foram duas vitórias e um empate na sequência. A equipe soma agora 23 pontos e aparece na sétima posição. O líder Real Madrid tem 30. Já o Villarreal permanece com 16 pontos e ocupa a 12ª posição.