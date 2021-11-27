Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Philippe Coutinho marca, e Barcelona vence o Villarreal pelo Espanhol

Atacante sofreu pênalti e acertou a cobrança. Time segue invicto sob comando de Xavi...

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 20:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2021 às 20:37
O Barcelona teve atuação consistente e venceu o Villarreal neste sábado por 3 a 1, no Estádio pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols foam marcados por Frenkie de Jong, Depay e Philippe Coutinho. Chukwueze balançou as redes para os mandantes.O time de Xavi Hernández chegou ao terceiro jogo sem perder sob o comando do técnico. Foram duas vitórias e um empate na sequência. A equipe soma agora 23 pontos e aparece na sétima posição. O líder Real Madrid tem 30. Já o Villarreal permanece com 16 pontos e ocupa a 12ª posição.
> Confira a tabela do Campeonato Espanhol
O Barça abriu o placar aos dois minutos do segundo tempo, quando Depay tocou para Frankie de Jong mandar para as redes. O Villarreal conseguiu o empate aos 31 minutos, com Chukwueze. Aos 42, Depay recolocou o time catalão em vantagem. Coutinho, que havia substituído Nico González, foi derrubado por Foyth e cobrou bem o pênalti para ampliar.
Crédito: BarcelonavenceuoVillarrealpeloCampeonatoEspanhol(Foto:JOSEJORDAN/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'
Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados