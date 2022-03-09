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Philipe Sampaio define chegada ao Botafogo como sonho: 'Uma honra vestir essa camisa'

Zagueiro, primeiro reforço da 'Era John Textor' fez primeira postagem como jogador do Botafogo em rede social...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 17:05

Publicado em 09 de Março de 2022 às 17:05

O primeiro reforço da era John Textor chegou. Philipe Sampaio foi anunciado como jogador do Botafogo na tarde desta quarta-feira. O defensor assinou contrato por três anos com o Alvinegro. Nas redes sociais, o jogador de 27 anos não escondeu a felicidade.+ Em carta de despedida do Botafogo, Freeland agradece jogadores, torcida e diretoria: 'Vocês foram fantásticos'
– É um orgulho e uma honra vestir a camisa do Botafogo. Estou muito feliz com essa oportunidade na minha carreira e farei o meu melhor sempre pelo clube! Que Deus me abençoe nesse novo desafio... Vamos Fogão!! - escreveu, em publicação no Instagram.
Com passagem pelas categorias de base do Santos, Philipe terá a primeira experiência na categoria profissional no futebol brasileiro. Ele estava no Guingamp, da França.
– Glória a Deus por tudo. Depois de 9 anos fora volto ao meu país pela porta de um gigante, o Botafogo. Obrigado à minha família, Jéssica (esposa) e as pessoas que cuidaram de tudo para eu realizar esse sonho - completou.
Crédito: PhilipeSampaio,zagueirodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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