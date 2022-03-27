Pezzolano quer Cruzeiro 'intenso e com fome' na final do Mineiro

O Cruzeiro está de volta à final do Campeonato Mineiro, após dois anos de ausência, quando foi campeão em cima do Atlético-MG no ano de 2019. A Raposa agora tentará quebrar o jejum de títulos estaduais após passar pelo Athletic em dois jogos nas semifinais. Intenso, o técnico Paulo Pezzolano já pediu para o time ter um espírito aguerrido na final única, no próximo fim de semana. -Vamos jogar a final, seja com quem seja, teremos esse time que vimos aqui: Intenso e com muita fome-disse.O treinador celeste elogiou a postura da equipe na vitória contra o Athletic Club por 2 a 1, evitando qualquer surpresa por parte do time de São João Del Rey. - Sempre quero que a equipe evolua, aí estaremos perto de ganhar. Nunca falo para o jogador ganhar, falo para melhorar. É uma confiança de seguir no caminho certo. Fazer melhor, porque os rivais sabemos como jogamos, o que fazemos. Temos que jogar perfilados, mais rápidos, ter vantagem na disputa da bola. Fomos para cima, pressionando, tivemos chances de gol. Contente com isso. Vamos ver quem estará na final conosco. Pezzolano evitou projetar o jogo contra o Atlético-MG, provável rival da final, mas falou que o Galo tem favoritismo para o titulo, pel alto investimento na equipe. - A avaliação geral do campeonato é boa. Faz dois anos que o Cruzeiro não joga a final. Campeonato com equipes de Série A. Não é fácil. Fácil era quando o Cruzeiro era time de primeira divisão e gastava 10 vezes mais. Vamos fechar o campeonato, fazer uma semana boa de trabalho. E, Deus queira, que o Cruzeiro saia vencedor-comentou. O Cruzeiro fez 13 jogos no Estadual, com 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, tendo 25 gols marcados, e 12 gols sofridos.