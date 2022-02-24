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Pezzolano fala sobre Vitor Roque: 'Tento fazer que fique tudo mais fácil para quando ele entra em campo'

O treinador da Raposa tem tido cuidado com o jovem ao acioná-lo nos jogos do time azul...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 17:36

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2022 às 17:36
O técnico Paulo Pezzolano saiu satisfeito da goleada do Cruzeiro por 5 a 0 sobre o Sergipe, pela primeira fase da Copa do Brasil. E, o treinador da Raposa analisou um dos destaques do jogo, o atacante Vitor Roque, que marcou duas vezes diante do time sergipano. A equipe comandada pelo uruguaio terá um período de folga até o classico contra o Galo, no dia 6 de março, no Mineirão, pelo Estadual. Enquanto isso, o técnico quer usar o atacante com parcimônia, sem deixar que haja pressão sobre ele. Confira nos vídeos da matéria. Com apenas 16 anos, o atacante Vitor Roque vem se destacando com a camisa do Cruzeiro e, tendo ganhado cada vez mais espaço no time azul. O jovem jogador foi um dos destaques ao marcar dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Sergipe, na última quarta-feira, 23 de fevereiro, pela primeira fase Copa do Brasil. Jã sao três gols em quatro partidas este ano. O treinador da Raposa  exaltou a performance do time na goleada sobre o Sergipe-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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