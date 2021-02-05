Pessimista, Santos conta com ajuda do elenco para manter Cuca

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O técnico Cuca deixou seu futuro em aberto na entrevista coletiva depois da partida contra o Grêmio, mas a diretoria está pessimista quanto a permanência de seu comandante. Os homens fortes do futebol do clube contam com dois principais pontos para tentar convencer o treinador a ficar: uma vaga na próxima Libertadores e a relação dele com o elenco, que quer a continuidade do trabalho.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroOs jogadores já manifestaram publicamente sobre o carinho pelo treinador inúmeras vezes. A diretoria espera que um pedido do grupo possa ser decisivo para a decisão final de Cuca.

Em uma temporada conturbada política e financeiramente, Cuca e os jogadores se uniram ainda mais, a ponto de muitos chamarem o treinador de "presidente". O próprio técnico lembrou que seu trabalho foi além do campo de futebol, mas visando muito a gestão de pessoas e a blindagem do elenco.Outro ponto visto como determinante é a vaga numa próxima edição da Copa Libertadores da América. O Santos ainda está na briga pela classificação, via Campeonato Brasileiro. Participar da competição sul-americana, além do desafio esportivo, fortalecerá os cofres do clube, permitindo um fortalecimento do elenco.