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Pessimista, Santos conta com ajuda do elenco para manter Cuca

Técnico tem contrato até o final do Brasileirão e a tendência é a saída do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 08:00

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Cuca deixou seu futuro em aberto na entrevista coletiva depois da partida contra o Grêmio, mas a diretoria está pessimista quanto a permanência de seu comandante. Os homens fortes do futebol do clube contam com dois principais pontos para tentar convencer o treinador a ficar: uma vaga na próxima Libertadores e a relação dele com o elenco, que quer a continuidade do trabalho.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroOs jogadores já manifestaram publicamente sobre o carinho pelo treinador inúmeras vezes. A diretoria espera que um pedido do grupo possa ser decisivo para a decisão final de Cuca.
Em uma temporada conturbada política e financeiramente, Cuca e os jogadores se uniram ainda mais, a ponto de muitos chamarem o treinador de "presidente". O próprio técnico lembrou que seu trabalho foi além do campo de futebol, mas visando muito a gestão de pessoas e a blindagem do elenco.Outro ponto visto como determinante é a vaga numa próxima edição da Copa Libertadores da América. O Santos ainda está na briga pela classificação, via Campeonato Brasileiro. Participar da competição sul-americana, além do desafio esportivo, fortalecerá os cofres do clube, permitindo um fortalecimento do elenco.
Apesar da vontade de seguir com Cuca no comando, o Santos já começa a pensar num perfil de treinador para ir buscar no mercado. O objetivo é um técnico ofensivo, que tenha histórico de trabalho com a base e que se encaixe no orçamento do clube. Um técnico estrangeiro não está descartado, mas o pouco tempo de adaptação pode ser um problema. A nova temporada começa com o Campeonato Paulista apenas dias depois do término do Brasileirão.

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