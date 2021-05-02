Pesquisadores da Assophis encontram título esquecido do Santos

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Pesquisadores da Assophis (Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos) encontraram um título esquecido do Peixe na década de 60: a Fita Azul de 1967.Fita Azul era um título de honra concedido primeiramente pela CBD (antecessora da CBF) e depois pelo jornal A Gazeta Esportiva aos clubes brasileiros que voltavam ao país invictos após excursões pelo exterior. Na lista de títulos do Santos aparece a Fita Azul de 1972, quando o Peixe ficou 17 partidas sem perder em uma excursão internacional.

No período entre 1951 a 1979 nove times fizeram campanhas correspondentes. O Santos, em 1972, jogou em três continentes (Ásia, Oceania e América do Norte) visitou oito países (Japão, Hong Kong, Coreia do Sul, Tailândia, Austrália, Indonésia, Estados Unidos e Canadá) e venceu 15 de um total de 17 jogos, além de empatar dois.O pesquisador José Roberto Brandi, atual vice-presidente da Assophis, encontrou trechos de jornais relatando a excursão de 1967, na qual o Santos também terminou invicto com 10 vitórias em 11 jogos, passando por dois continentes (África e Europa) e visitando sete países (Senegal, Gabão, República do Congo, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Alemanha e Itália), o que daria o direito de receber a Fita Azul do Futebol.

A Assophis acredita que o título deverá integrar a galeria das conquistas santistas e ser citado no site oficial e no Memorial das Conquistas, assim como acontece com a Fita Azul de 1972.

O site acervo Santos FC tem a lista dos jogos e artilheiros da excursão de 1967. Confira!

28/05 – Seleção de Senegal 1 x 4 Santos31/05 – Seleção do Gabão 0 x 4 Santos02/06 – Seleção da República do Congo 1 x 2 Santos04/06 – Seleção da Costa do Marfim 1 x 2 Santos07/06 – Seleção do Congo 2 x 3 Santos13/06 – TSV 1860 Munchen-ALE 4 x 5 Santos17/06 – Mantova-ITA 1 x 2 Santos20/06 – Veneza-ITA 0 x 1 Santos24/06 – Lecce-ITA 1 x 5 Santos27/06 – Fiorentina-ITA 1 x 1 Santos29/06 – Roma-ITA 1 x 3 Santos