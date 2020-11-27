AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Perto do Z-4! Defesa do Sport apresenta números ruins

Nos últimos dez confrontos, apenas contra Atlético-MG e Ceará não conseguiram vazar o Leão...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 17:14
Crédito: Anderson Stevens/Sport
O fim de semana é decisivo para o Sport. Perto da zona de rebaixamento, o time de Jair Ventura vai até a Vila Belmiro medir forças com o Santos e precisa somar pontos para evitar que a sua situação piore.Além da queda de rendimento do sistema ofensivo, que marcou apenas um gol nos últimos seis confrontos, quem também apresenta números ruins é a defesa, algo que é prioridade no esquema de Jair Ventura.
Se analisarmos os últimos dez confrontos, o Leão foi vazado em 16 oportunidades, o que deixa a média de 1.6 por jogo.
Durante o período analisado, em apenas dois jogos o Sport saiu de campo sem sofrer nenhum gol. Apenas Ceará e Atlético-MG saíram de campo sem marcar gol.
Classificação
Após 22 partidas disputadas, o Sport aparece na 16ª colocação, com 25 pontos, um a mais que o Vasco da Gama, primeiro time do Z-4.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeita de Vitória Cris Samorini presta contas à Câmara de Vitória
Cris Samorini reafirma "apoio 100%, fidelidade e lealdade" a Pazolini
Auditores fiscais do Espírito Santo.
Auditores fiscais do ES passam a ter teto salarial igual ao de ministro do STF
Imagem de destaque
Sentindo frio em casa? Veja os melhores aquecedores para comprar no inverno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados