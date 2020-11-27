Perto do Z-4! Defesa do Sport apresenta números ruins

O fim de semana é decisivo para o Sport. Perto da zona de rebaixamento, o time de Jair Ventura vai até a Vila Belmiro medir forças com o Santos e precisa somar pontos para evitar que a sua situação piore.Além da queda de rendimento do sistema ofensivo, que marcou apenas um gol nos últimos seis confrontos, quem também apresenta números ruins é a defesa, algo que é prioridade no esquema de Jair Ventura.
Se analisarmos os últimos dez confrontos, o Leão foi vazado em 16 oportunidades, o que deixa a média de 1.6 por jogo.
Durante o período analisado, em apenas dois jogos o Sport saiu de campo sem sofrer nenhum gol. Apenas Ceará e Atlético-MG saíram de campo sem marcar gol.
Classificação
Após 22 partidas disputadas, o Sport aparece na 16ª colocação, com 25 pontos, um a mais que o Vasco da Gama, primeiro time do Z-4.