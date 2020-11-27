Perto do Z-4! Defesa do Sport apresenta números ruins

O fim de semana é decisivo para o Sport. Perto da zona de rebaixamento, o time de Jair Ventura vai até a Vila Belmiro medir forças com o Santos e precisa somar pontos para evitar que a sua situação piore.Além da queda de rendimento do sistema ofensivo, que marcou apenas um gol nos últimos seis confrontos, quem também apresenta números ruins é a defesa, algo que é prioridade no esquema de Jair Ventura.